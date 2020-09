Championne, sa mère : un documentaire sur la maternité chez les sportives de haut niveau

Le magazine Sport Reporter fait sa rentrée sur Canal+ avec le reportage «Championne, sa mère» qui traite de la maternité et des défis que cela représente pour les sportives de haut niveau.

Réalisé par Laurie Delhostal, et diffusé le 12 septembre prochain, à 14h25 en clair sur Canal+, ce documentaire de 30 minutes se penche sur une question sensible chez les sportives de haut niveau : devenir mère est-il synonyme de fin de carrière ? «C’est sûr que c’est un défi de tomber enceinte, et de pouvoir revenir en six mois. C’est encore difficile dans la tête des gens», explique Siraba Dembélé, championne du monde de handball en 2017. «Il faut vraiment casser ce stéréotype de dire que, quand on est enceinte, on signe notre fin de carrière», ajoute Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de boxe en 2016.

A travers les témoignages de plusieurs athlètes – Estelle Mossely, Mélina Robert-Michon, Eugénie Le Sommer, Ayodele Ikuesan et Valérie Nicolas apparaissent également – ce reportage illustre les difficultés qu’elles peuvent rencontrer au moment où elles décident de fonder une famille. Gérer la garde des enfants, jongler avec un emploi du temps fluctuant, maintenir ou retrouver un niveau de performance après l’accouchement, la réaction de l’entourage personnelle et professionnel, «Championne, sa mère» pose un regard sincère et émouvant sur le parcours de ces sportives.

