Game of Thrones : un parc d’attraction dédié à la série va voir le jour en Irlande du Nord

Les fans nostalgiques de «Game of Thrones» pourront bientôt partir en pèlerinage en Irlande du Nord, où la construction d’un parc d’attractions entièrement dédié à la série vient de recevoir le feu vert.

Ce sont dans les studios de Linen Mill, près de la ville de Banbridge, que les visiteurs auront l’opportunité d’évoluer dans un espace de 10.000 mètres carré, où ils pourront déambuler dans la salle du trône de Dragonstone, l’intérieur du château de Winterfell – le chef-lieu de la Maison Stark qui règne sur les terres du Nord de Westeros – ou encore les allées de la cour de Port-Réal où Cersei Lannister aimait se promener.

© HBO Game of Thrones Studio Tour

Selon le site britannique The Independent, les coûts de construction de ce parc à thème – qui vient de recevoir les autorisations nécessaires – sont estimés à 24 millions de livres sterling, soit près de 27 millions d’euros. Il y a un an déjà, Jeff Peters, vice-président des licences HBO, s’était enthousiasmé à propos du choix du lieu : «Certaines des scènes les plus marquantes de Game of Thrones ont été tournées dans les studios de Linen Mill», avait-il précisé. En plus des décors de la série, les visiteurs pourront se maquiller et/ou se déguiser en leurs personnages préférés, admirer les costumes et les objets utilisés pendant les tournages, mais aussi manger dans un restaurant qui proposera des plats similaires à ceux servis au personnel du studio.

Aucune date d’ouverture n’a été annoncée pour le moment.