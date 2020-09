Surprise Sur Prise : l'émission culte de retour avec de nouveaux canulars le 26 septembre

Après avoir fêté les 30 ans de l’émission culte, France 2 proposera des inédits de Surprise Sur Prise le 26 septembre prochain.

L'animatrice et ancienne Miss France Laury Thilleman, et l'humoriste qui était aux manettes de «La France a un incroyable talent, ça continue» sur M6 Donel Jack’sman, seront chargés de recueillir les impressions des «piégeurs» et des «piégés» annonce la 2. Ils seront accompagnés par Tom Villa qui a signé les scénarios de ces nouvelles caméras cachées concoctées comme de tradition avec la complicité de célébrités.

Les téléspectateurs verront notamment Agustin Galiana « prêt à tout pour venir en aide à Anne Roumanoff », Les Chevaliers du Fiel « en proie à un escroc sur le port de Porto Vecchio en Corse » ou encore, la bande à Fifi mise «à rude épreuve lors de la promo de leur dernier film »…

La soirée proposera aussi de revoir quelques-unes des meilleures caméras cachées qui ont fait le succès de Surprise Sur Prise. Conçue par l'humoriste québécois Marcel Béliveau et d’abord diffusée au Québec à partir du 30 novembre 1986, « Surprise Sur Prise ! » est apparue en France à partir de 1988 sur Canal+. L’année suivante elle est arrivée sur TF1 puis en 1993 sur France 2 avant de revenir sur la première chaîne de 1998 à 1999.

Le concept consistait et consiste encore à « piéger » des personnalités avec l’utilisation de caméras cachées et la participation de leurs proches et amis. Bernard Montiel, Patrick Roy, Jean-Pierre Foucault, Christophe Dechavanne, Patrick Sébastien, Georges Beller, Thierry Beccaro et Alexandra Bronkers se sont notamment succédés à sa présentation.