Tiger King : Agressé sexuellement en prison, Joe Exotic a écrit une lettre à Donald Trump

Condamné à 22 ans de prison en avril 2019 pour maltraitance animale et pour avoir tenté de commanditer l’assassinat de Carole Baskin, Joe Exotic – star de la série documentaire «Tiger King» sur Netflix – a demandé au président américain, Donald Trump, de le gracier.

Selon le site américain TMZ, l’ancien dresseur de tigres lui a envoyé une lettre de 257 pages pour lui décrire ses conditions de vie particulièrement difficiles derrière les barreaux, clamer à nouveau son innocence, et affirmer qu’il était la cible d’agressions sexuelles répétées de la part du personnel pénitentiaire. «J'ai été sexuellement agressé par des gardes pénitentiaires, on m'a tabassé et attaché à une chaise jusqu'à ce que ma peau s'arrache. (...) S'il vous plaît, soyez mon héros... Mes mains sont blessées par tous ces abus que je subis en prison», aurait-il notamment écrit dans son courrier.

A quelques mois de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump n’a probablement que très peu de temps - voir pas du tout - à accorder à cette affaire. Quoique. En avril dernier, lors d’une conférence de presse sur l’épidémie de coronavirus, le président avait été questionné à propos de Joe Exotic et d’un éventuel pardon présidentiel au moment où la série documentaire déchaînait les passions outre-Atlantique pendant le confinement. Donald Trump avait alors affirmé ne rien connaître de l’histoire. Mais avait assuré au journaliste qui lui posait la question qu’il y «jetterait un coup d’œil».

A reporter just asked if Trump would pardon Joe Exotic from Tiger King and Trump said, "I will take a look." pic.twitter.com/f0c0R8QmDy

— Kelb Hull (@CalebJHull) April 8, 2020