The Walking Dead : la saison 11 sera la dernière, mais Daryl et Carol vont avoir un spin-off

La série «The Walking Dead» touchera à sa fin lors de sa 11e saison, dont la diffusion sera étalée sur deux ans – 2021 et 2022 – et qui comptera un nombre record de 24 épisodes. Les fans se consoleront en apprenant qu’un spin-off avec Daryl et Carol est déjà dans les tuyaux.

Après plus d’une décennie de bons et loyaux services sur la chaîne américaine AMC, où elle a notamment établi un record d’audience pour un programme non-sportif sur le câble en 2015, avec plus de 17,3 millions de téléspectateurs réunis devant le dernier épisode de la saison 5, The Walking Dead tirera sa révérence en 2022. Une annonce réalisée sur les réseaux sociaux via le compte officiel de la série.

BREAKING: #TheWalkingDead will conclude in 2022 with an extended 24-episode 11th and final season. In 2023, Angela Kang will return to helm a fourth #TWD series starring Norman Reedus and Melissa McBride. Details: https://t.co/256kz1pAzn pic.twitter.com/GLbd3zG6UF — The Walking Dead (@TheWalkingDead) September 9, 2020

Le message contient également la confirmation qu’un spin-off centré sur Daryl et Carol – deux personnages présents depuis le début de The Walking Dead incarnés par Norman Reedus et Melissa McBride – a été commandé par AMC, qu’il sera piloté par l’actuelle showrunneuse de la série originale, Angela Kang, et que sa diffusion est prévue pour l’année 2023.

Si la fin annoncée de The Walking Dead est loin d’être anecdotique (c'est même un événement), les fans assoiffés d’histoire de zombies et de survivants dans un monde apocalyptique ont largement de quoi se contenter sur le petit écran. La première série dérivée, Fear The Walking Dead, en est déjà à sa 6e saison. La troisième fiction inspirée de l’univers créé par Robert Kirkman, The Walking Dead : World Beyond, doit débuter le 5 octobre sur Amazon Prime Video. Et deux nouvelles séries s’apprêtent à voir le jour, à savoir le spin-off sur Daryl et Carol, mais aussi Tales of The Walking Dead, une anthologie qui suivra sur un ou plusieurs épisodes différents personnages – nouveaux ou déjà connus des fans – à des moments cruciaux de leur existence. Avant ou pendant l’apocalypse zombie.

Mieux encore, un film avec Andrew Lincoln reprenant le rôle de Rick Grimes est actuellement en développement. Et d’autres pourraient suivre si le succès est au rendez-vous. Bref, les zombies sont décidemment increvables.