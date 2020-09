Koh-Lanta : l'émission rendra hommage à Bertrand-Kamal ce vendredi

Denis Brogniart a fait savoir qu’un hommage à Bertrand-Kamal, candidat de la saison actuelle de Koh-Lanta décédé cette semaine des suites d’un cancer, allait être rendu ce vendredi 11 septembre.

TF1 et les producteurs de Koh-Lanta l’ont déjà annoncé, le décès de l’aventurier n’entrainera pas l’annulation de la diffusion de la saison en cours. Les prochains numéros seront diffusés en son honneur ont-ils fait savoir, et avec l’accord de la famille. C’est donc le cœur serré que les fans de Koh-Lanta, encore sous le choc de la triste nouvelle, vont ce vendredi revoir le visage du jovial candidat.

Concernant cet épisode en particulier, Denis Brogniart a annoncé sur les ondes d’Europe 1 la diffusion d'un préambule. « On fait un petit préambule où justement, j'essaye de le décrire en quelques minutes, j'essaye de parler de lui et de dire surtout qu'on lui dédie cette émission, qu'on l'oubliera pas et évidemment, je ne l'oublierai pas », a-t-il confié.

Dévasté à l'annonce de la mort du candidat, Denis Brogniart avait, dit-il, noué des liens d’amitié profonds avec Bertrand-Kamal : «On est devenu très proche jusqu'au bout et c'est devenu un ami. Ses parents sont des amis, ce sont des gens qui sont rentrés dans ma vie très fort».

Affecté, le présentateur s'est même pour la première fois laissé aller à dévoiler un indice sur la suite de l'émission dont le tournage a eu lieu il y a un an : Bertrand-Kamal n’a pas été éliminé à l’issue de ce troisième épisode. Les fans du jeune homme et de sa bonne humeur communicative sont donc assurés de le revoir la semaine suivante.

«Bertrand-Kamal m’avait aussi confié que, quoi qu’il arrive, il voulait que Koh-Lanta continue», a en outre indiqué au Parisien Denis Brogniart, soulignant qu’aucune image ne serait changée au montage : «Le Bertrand-Kamal que voient les téléspectateurs, c’est lui», a conclu l’animateur.