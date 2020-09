Le Prince de Bel-Air : Will Smith dévoile les photos de ses retrouvailles avec le casting

L'ensemble du casting du «Prince de Bel-Air» était réuni, jeudi 10 septembre, afin de fêter les 30 ans des débuts de la série culte.

Pour l'occasion, Will Smith a publié sur Instagram un cliché des retrouvailles, très attendues par les téléspectateurs. Les acteurs tournent actuellement une émission spéciale pour la plate-forme de streaming HBO Max.

Sur la première photo mise en ligne, on peut retrouver autour de Will Smith, Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Jeffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian), Alfonso Ribeiro (Carlton) et DJ Jazzy Jeff (Jazz).

«Aujourd'hui, ça fait exactement 30 ans que Le Prince de Bel-Air a commencé ! Alors on fait quelque chose pour vous tous... La famille Banks réunie pour de vrai bientôt sur HBO Max. RIP James», a écrit l'acteur en rendant hommage à James Avery, alias Oncle Phil, décédé il y a presque 7 ans.

Sur le second cliché, on peut voir Will Smith en tête-à-tête avec Janet Hubert-Whitten, l'interprète de tante Vivian, entre 1990 et 1993 avant d'être écartée de la série et remplacée par Daphne Maxwell Reid. Un retour surprise pour les fans, l'actrice ayant régulièrement critiqué Will Smith publiquement ces dernières années.

Cette émission spéciale devrait être diffusée à Thanksgiving sur HBO Max. Will Smith a aussi récemment annoncé qu'un «remake dramatique» du «Prince de Bel-Air» allait être produit.