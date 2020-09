La mini-série «The Third Day» avec Jude Law va diffuser un épisode de 12 heures en direct

Le 3 octobre prochain, le casting de la mini-série «The Third Day» – dont la diffusion des 6 épisodes débutera dès demain en France sur OCS – sera réuni sur l’île d’Osea, dans l’est de l’Angleterre pour filmer en direct, et pendant 12 heures, un épisode.

Une première dans l’histoire des séries télévisées qui interviendra à mi-chemin de la mini-série. Soit après les trois premiers épisodes, une partie baptisée «Été», qui verra Jude Law incarner Sam, un homme attiré par cette île mystérieuse après un drame personnel qui va se retrouver pris au piège d’un groupe d’insulaires attachés à leur tradition.

Les trois derniers, qui sont appelés «Hiver», suivront Helen et ses filles en visite sur l’île. Très rapidement, l’apparence paradisiaque de l’île tourne au cauchemar pour cette mère de famille au moment où elle va découvrir les véritables croyances des locaux.

L’épisode de 12 heures, intitulé «Automne», viendra s’intercaler entre ces deux parties distinctes – mais interconnectées – avec un tournage en temps réel qui permettra, en une seule prise, de découvrir plus profondément les rituels et les traditions des insulaires. «Une fois que l’horloge affichera 9h du matin (heure anglaise, ndlr), nous entrerons en action comme si tout était réel pendant les 12 prochaines heures», explique Felix Barrett, fondateur de la compagnie britannique de théâtre Punchdrunk (et co-auteur de la série avec Dennis Kelly), connue pour ses créations interactives comme «Sleep No More», qui placent le spectateur au centre du spectacle, au site sky.com.

«Nous souhaitons capter le frisson de la performance en direct, de capter cette fragilité naturelle du moment où on se dit que ‘tout peut arriver’. Nous voulions nous reposer sur la spontanéité de la première prise, en en réalisant qu’une seule», poursuit-il. Au casting, les téléspectateurs retrouveront Jude Law, Katherine Waterson, Emily Watson, ainsi que Florence Welch, du groupe Florence and The Machine.

Pour ceux qui se poseraient la question, l’action qui se déroulera devant la caméra a été programmée et chorégraphiée au millimètre, principalement les mouvements de la caméra, explique Felix Barrett. Mais bien évidemment, toute une partie sera également semi-improvisée par les comédiens, puisqu’une répétition générale est impossible.

Lors d’une table ronde virtuelle organisée par le festival de Toronto, Jude Law a reconnu que le tournage de The Third Day avait été «un marathon émotionnel épuisant qui m'a presque tué». «Dennis Kelly (le co-auteur de la série, ndlr) vous entraîne à des endroits qui vous coûtent, et je pense que c'est ce que pourraient vivre les gens qui vont regarder», ajoutait-il. Le comédien s’apprête ainsi à vivre une nouvelle expérience qui s’annonce tout aussi épuisante, mais qui pourrait faire date sur le plan artistique.