Départ de Jean-Pierre Pernaut : qui pour le remplacer à la présentation du JT de 13H ?

Alors que Jean-Pierre Pernaut vient tout juste d’annoncer son départ prochain du JT de 13H de TF1, les noms de ses potentiels remplaçants circulent déjà.

Et les hypothèses sont nombreuses. Il faut rappeler que Jean-Pierre Pernaut occupait le siège du 13 heures depuis 1988, année où il avait succédé à Yves Mourousi et Marie-Laure Augry. La liste des prétendants a donc eu le temps de s’enrichir depuis...

Parmi les noms qui circulent, apparaîssent souvent celui de Dominique Lagrou-Sempère qui travaille depuis de nombreuses années sur le 13H, mais aussi celui du journaliste suisse Darius Rochebin qui a récemment rejoint le groupe TF1.

Je ne serais pas étonné de voir @DLagrouSempere à la tête du #13h de #TF1 dans quelques années. Solaire, lumineuse, conviviale. Toutes les qualités d’un certain @pernautjp, personnalité préférée des français. pic.twitter.com/SRXxP5p2Kw — Télévisions (@Telev1sionS) June 18, 2020

Jacques Legros, actuel joker de Jean-Pierre Pernaut, et Audrey Crespo-Mara, joker d'Anne-Claire Coudray, pourraient eux aussi prétendre au trône. Difficile de présager qui d'entre eux sera appelé, tout cela sans compter qu’un recrutement en externe, même s’il apparaît moins probable, pourrait aussi avoir lieu... Une chose est sûre, la tâche sera relevée, car Jean-Pierre Pernaut a une place particulière dans le coeur des téléspectateurs, en témoigne son récent sacre de personnalité télé préférée des Français.

«J’ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année », confirme Jean-Pierre Pernaut dans une vidéo publiée ce mardi sur son compte Twitter. Le temps presse donc pour trouver celui ou celle qui prendra la suite. « Quel que soit leur choix pour prendre le relais je suis certain que Gilles Pélisson, le patron de TF1 et Thierry Thuillier le patron de l’information, auront à coeur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité avec vous, avec les Français, avec les régions qu’on aime tant» assure-t-il.