Le reboot animé de la sitcom Good Times co-produit par la star de la NBA Stephen Curry

Stephen Curry, star des Golden State Warriors en NBA, sera co-producteur du reboot en version animée de la série américaine des années 1970, «Good Times».

Le joueur de basketball se trouvera au générique aux côtés de Norman Lear – qui était le producteur de la fiction originale – mais aussi de Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy. «Nous ne pouvions imaginer quelque chose de mieux, à cet instant dans notre culture, que de redonner vie à Good Times grâce à l’animation», a commenté Norman Lear dans un communiqué publié sur le site américain ew.com.

Diffusée sur la chaîne CBS entre 1974 et 1979, Good Times – qui était un spin-off d’une série intitulée Maude (également produite par Norman Lear) – suivait le quotidien d’une famille afro-américaine habitant dans la banlieue de Chicago. Les téléspectateurs découvraient la vie du couple formé par Florida et James Evans (incarnés par Esther Rolle et John Amos) et de leurs trois enfants. La série traitait à l’époque de sujets rarement abordés à des heures de grandes écoutes, comme la consommation de stupéfiants, les filles-mères, ou encore les inégalités raciales.

La version animée, qui sera pilotée par Carl Jones (The Last O.G.) suivra la famille Evans à l’époque actuelle, alors qu’ils doivent faire face à des problématiques universelles. Elle sera diffusée sur Netflix. Aucune date n’a été dévoilée pour le moment.