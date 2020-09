Série «La Révolution» : une bande annonce qui envoie du lourd

Netflix vient de dévoiler la bande annonce de sa nouvelle série française «La Révolution». Une fiction à mi-chemin entre la fresque historique et le fantastique à découvrir le 16 octobre prochain sur la plate-forme de streaming.

L’histoire débute en 1787, en France, où Joseph Guillotin – le futur inventeur de la guillotine – enquête sur une série de meurtres mystérieux. C’est alors qu’il découvre l’existence d’un virus baptisé «le sang bleu». Celui-ci semble se répandre à une vitesse fulgurante au sein de l’aristocratie française, et pousse la noblesse à mépriser et à assassiner le peuple. La révolte gronde. Mais ces aristocrates sont incapables de l’entendre.

C’est bel et bien au cœur de la Révolution française que nous embarque la prochaine création tricolore de Netflix, avec une bonne dose de référence historique, une pointe de thriller, et une large part de fantastique. Les premières images dévoilées dans la bande annonce laisse espérer une fiction soignée, tant dans sa réalisation que dans les décors, et le jeu d’acteurs. On se croirait presque au cœur d’un scénario du jeu vidéo Assassin’s Creed. Une nouvelle lecture de la Révolution française qu’il nous tarde de découvrir.