Tiger King : l’adaptation en série télévisée sera diffusée sur Amazon Prime Video

C’est Amazon Prime Video qui diffusera la série centrée sur Joe Exotic. La plate-forme de streaming vient de commander officiellement la fiction et de lancer sa production.

Déclinée en 8 épisodes, elle se basera non pas sur la série documentaire Tiger King : Au royaume des fauves dont le succès sur Netflix a été colossal, mais sur l’article publié dans le magazine Texas Monthly intitulé «Joe Exotic : A Dark Journey Into The World of a Man Gone Wild» (Joe Exotic : un sombre voyage dans le monde d’un homme devenu sauvage, en VF).

C’est le comédien Nicolas Cage qui prêtera ses traits au personnage principal, Joe Schreibvogel – qui deviendra par la suite Joe Exotic – dont la série explorera le parcours jusqu’à ce qu’il devienne ce personnage excentrique à la tête d’un zoo pour grands félins qui connaitra de nombreux déboires financiers, avant d’être rattrapé par la justice. Amazon Prime Video n’a dévoilé aucune date pour le moment.