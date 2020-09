Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay évoque la santé de son époux

Invitée de Touche pas à mon Poste ce mardi 15 septembre, Nathalie Marquay est revenue sur l’annonce du départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h de TF1 et a évoqué les problèmes de santé de son époux.

«Depuis quinze ans, on l'a viré Jean-Pierre... Et bien là, c'est nous qui l'annonçons. On vous a tous baisé, a-t-elle lancé, sur le plateau de Cyril Hanouna. Personne ne s'y attendait. Il n'y a eu aucune rumeur et clap, boum. (...) On l'a décidé et on l'a annoncé. Et personne n'a pris notre décision pour nous», a poursuivi Nathalie Marquay. «Jean-Pierre va très bien» a-t-elle ensuite rassuré les téléspectateurs de C8. Puis elle a expliqué : «Il lève juste le pied parce que se lever tous les matins à 6h et rentrer à 19h… Il est fracassé. Il a des problèmes aux poumons, des problèmes au coeur, des problèmes aux reins, il a eu son cancer… Faut qu’il se remette de tout ça, et on a qu’une vie et moi je veux qu’il profite de sa retraite - enfin ce n’est pas une ‘retraite’ parce que - il me fait chier - il a accepté plein de choses», s’est-elle agacée.

Il faut dire qu’elle milite depuis de longs mois auprès de son mari pour qu’il se repose. Ce départ du 13H est donc pour elle «une excellente nouvelle». Mais si Jean-Pierre Pernaut a annoncé ce mardi 15 septembre qu’il n’occuperait plus le siège de présentateur du 13H avant la fin de cette année, il a par ailleurs déjà de nombreux projets a-t-elle confirmé, conformément à ce qui était annoncé dans le communiqué de TF1.

Jean-Pierre Pernaut sera appelé à «piloter et incarner les opérations spéciales qu'il a créées, à l'image notamment de ‘SOS Villages’ et ‘Les plus beaux marchés’. Il poursuivra également ses participations aux éditions spéciales de l'antenne, telles que le défilé du 14-Juillet». Ce dernier projet estival n’enchante d’ailleurs pas du tout son épouse qui aurait préféré profiter des vacances, a-t-elle fait savoir, toujours au micro de TPMP. A noter que c’est le 18 décembre prochain que Jean-Pierre Pernaut animera son dernier JT. On ignore pour l’heure qui le remplacera.