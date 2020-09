Mandalorian : Disney dévoile l'affiche et la bande-annonce de la saison 2, attention Jedi en vue...

Disney+, qui lancera la saison 2 de The Mandalorian le 30 octobre prochain, vient d’en dévoiler l’affiche et la bande-annonce.

Dire que l’attente va être encore interminable est un euphémisme tant cette suite est attendue par les fans de la série dérivée de l’univers Star Wars. Malgré la pandémie de Covid-19, Disney+ a heureusement pu terminer le tournage et la post-production dans les temps annoncés.

Toujours dirigé par Jon Favreau, Pedro Pascal se glisse de nouveau dans le costume du chasseur de prime. Attention SPOILERS. A la fin de la saison 1, le solitaire au grand coeur prenait la fuite avec « l’Enfant ». Dans la bande-annonce de la saison 2, on le retrouve encore accompagné de celui que les fans surnomment Baby Yoda.

En cavale à travers la galaxie, il lui faut absolument retrouver le peuple de la petite créature douée de pouvoirs. Mais où se rendre ? Un ordre de sorciers sait peut-être : « les Jedis », peut-on entendre dans la bande-annonce…

Le terme « Jedi », lâché pour la première fois, laisse augurer l’arrivée dans The Mandalorian de thématiques habituelles de la saga Star Wars. D'ailleurs une femme encapuchonnée (Jedi ?) semble observer les deux héros. C’est par ailleurs sur Tatooine, célèbre planète de l’univers Star Wars, que prendra notamment place cette seconde saison. De quoi ouvrir encore plus l’appétit des spectateurs qui ont aussi hâte d’en savoir plus sur les origines de Baby Yoda.

Dans la bande-annonce de cette saison 2, on peut aussi notamment apercevoir les personnages de Moff Gideon (usera-t-il encore de son sabre laser noir ? Il est toujours incarné par Giancarlo Esposito), Cara Dune (Gina Carano), ou encore Greef Karga (Carl Weathers). Sont aussi annoncés au casting de nouvelles têtes comme Rosario Dawson, Michael Biehn ou encore Timothy Olyphant.

Les épisodes seront à découvrir à un rythme hebdomadaire à partir du 30 octobre sur Disney+.

"Où que j'aille, il me suit." Découvrez la nouvelle bande-annonce de #TheMandalorian, en streaming dès le 30 octobre exclusivement sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/Etahq3mQrw — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 15, 2020

L'affiche officielle :