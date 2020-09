Affaire Christian Quesada : l'ancien maître de midi s'exprime pour la première fois dans une lettre adressée à C8

Reconnu coupable le 8 avril dernier de corruption de mineur et détention et diffusion d’images pédopornographiques, Christian Quesada a adressé une lettre à Guillaume Genton, producteur pour C8 de documentaires sur la face cachée du champion déchu.

Sollicité par lettre au sujet de ces documentaires par les équipes de C8 il y a deux mois, l’ancien Maître de Midi dans l’émission Les 12 Coups de Midi sur TF1 s'est décidé à sortir du silence auquel il est contraint depuis son incarcération, et le contenu de sa réponse a été dévoilé en direct ce mercredi 16 septembre dans Touche pas à mon Poste sur C8.

Chroniqueur de l'émission, Guillaume Genton a précisé que Christian Quesada avait pu visionner les documentaires que ce dernier avait produits autour de l’affaire avant de lire lui-même quelques passage de la missive. « Pensez-vous vraiment que je vais accorder du temps à quelqu'un travaillant pour une chaîne où depuis 15 mois vous n'avez eu de cesse de manier lynchage médiatique, insultes, diffamation pure et simple et pire, calomnie, au mépris de la plus élémentaire présomption d’innocence», a notamment écrit Christian Quesada depuis la prison de Bourg-en-Bresse où il purge sa peine de trois ans.

L'homme de 55 ans ne semble pas avoir pris toute la mesure de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et s’en prend violemment au traitement médiatique de son histoire en la comparant à d’autres affaires judiciaires. Christian Quesada estime que les faits qui lui sont reprochés ont été, « par un aveuglement haineux (motivé par une course au buzz) transformées en procès cathodique plus virulent que pour Fourniret, Lelandais ou Abdeslam ».

Plus loin dans la lettre il vise Cyril Hanouna : «Vous remercierez cependant votre patron (Cyril H) pour cette phrase collector (à propos de Michel Cymes) : 'Je suis contre l'acharnement médiatique'. NON MAIS LOL QUOI». Ce à quoi l’animateur de TPMP a répondu : «C’est vrai qu'on a fait énormément de choses sur Christian Quesada mais c'était une affaire - on parle de médias - qui nous concernait et qui concernait les téléspectateurs. On avait même envisagé de faire 'Qui peut battre Christian Quesada' et on voulait développer un jeu avec lui donc on a été tous choqués et abasourdis quand on a appris ce qui s'était passé et de quoi il avait été accusé, donc on a traité l'affaire qui rebondissait chaque jour».

Pour mémoire, l'affaire Quesada a éclaté en mars 2017 suite à la plainte d'une mineure affirmant que l'ancien champion de télévision s'était fait passer pour un mineur auprès d'elle sur les réseaux sociaux, et lui avait demandé de se dévêtir. Au cours de l'enquête et de la perquisition au domicile de Christian Quesada, la police avait découvert des disques durs contenant près de 30 000 photos et près de 1 077 vidéos pédopornographiques. Avant cela, Christian Quesada avait déjà eu affaire à la justice et même été jugé pour des faits similaires. Entre 2001 et 2009, le quinquagénaire avait été condamné plusieurs fois pour corruption de mineur, exhibition sexuelle et détention et diffusion d'images pédopornographiques.