Disney+ : The Mandalorian récolte 5 prix techniques aux Emmys

La série «The Mandalorian» vient de décrocher 5 récompenses lors des Creative Arts Emmys dans la nuit de mercredi à jeudi, la pré-cérémonie consacrée aux prix techniques, qui précède la 72e édition des Primetime Emmy Awards qui se déroulera ce dimanche.

La première saison de la fiction inspirée de l’univers Star Wars a récolté le prix des meilleurs effets visuels (épisode 2, celui de la première apparition de Bébé Yoda), de la meilleure photo pour une série à caméra unique de 30 minutes (épisode 7), ainsi que les prix du meilleur mixage sonore, montage sonore et conception de la production. The Mandalorian a obtenu un total de 15 nominations aux Emmy Awards 2020, et sera présente, dimanche, dans la catégorie la plus prestigieuse, celle de la meilleure série dramatique.

Il s’agit des premières récompenses reçues par une série diffusée sur Disney+. La saison 2 de The Mandalorian débutera sa diffusion le 30 octobre prochain sur la plate-forme de streaming, et marquera l’apparition à l’écran de nouveaux personnages, dont Ahsoka Tano qui sera interprété par la comédienne Rosario Dawson.