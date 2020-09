Jean-Pierre Pernaut : découvrez le nom de sa remplaçante au 13h de TF1

C’est une annonce à laquelle personne ne s’attendait. La journaliste Marie-Sophie Lacarrau, qui animait le journal de 13h de France 2, succèdera à Jean-Pierre Pernaut sur TF1.

Selon le site Le Figaro, la nomination de cette Toulousaine de 44 ans – qui a réalisé la totalité de sa carrière dans l’audiovisuel public – est une surprise, les rumeurs annonçant plutôt les journalistes de LCI Dominique Lagrou-Sempère, une proche de Jean-Pierre Pernaut, et Pascale de la Tour du Pin, qui anime la Matinale de la chaîne d’information en continu du groupe TF1. Julien Arnaud, le joker du 20h de la première chaîne pendant les vacances, avait également fait part de son intérêt pour le poste.

«C’est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre la rédaction de TF1 et de succéder à Jean-Pierre Pernaut. Je remercie Gilles Pélisson et Thierry Thuillier pour leur confiance et j’ai hâte de me mettre au travail avec l’équipe du 13h. Je remercie également la rédaction de France 2 et France Télévisions pour ces 4 dernières belles années», a commenté Marie-Sophie Lacarrau dans un communiqué. Elle animera sa première édition le 4 janvier prochain.

[OFFICIEL] @MSLacarrau rejoint @TF1 à la présentation du JT 13h à partir de janvier 2021. Bienvenue Marie-Sophie !





Lire le communiqué de presse ici : https://t.co/MANQnQI646 pic.twitter.com/UKtmUprkQr — Groupe TF1 (@GroupeTF1) September 17, 2020

Après 33 années à la tête du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, 70 ans, assurera la présentation du journal jusqu’au 18 décembre. Et, à la demande de Thierry Thuillier, directeur délégué à l'information du groupe TF1, il sera également présent pour gérer la transition. «Je le ferai bien volontiers, quel que soit le candidat retenu par la direction. J'ai envie d'un vrai passage de témoin. Les choses peuvent se faire en bonne intelligence», a expliqué Jean-Pierre Pernaut au site Le Figaro. Le journaliste vedette de la première chaîne ne quitte pas le groupe pour autant, et compte développer de nouveaux projets sur le petit écran.

Les téléspectateurs le retrouveront sur TF1 à l'animation des émissions qu'il a créées (SOS Villages, Les plus beaux marchés), ou encore lors des éditions spéciales de la première chaîne, comme le défilé du 14 juillet.