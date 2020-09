Les Guignols de l’info de retour à la télé aux Etats-Unis

Les Guignols de Canal+ s’exportent aux Etats-Unis. Le programme culte de marionnettes sera sur la chaîne Fox le 1er octobre prochai, avec une émission spéciale programmée dans le cadre des élections présidentielles.

Arrêté en France en juin 2018, le programme satirique a été pour l’occasion rebaptisé « Let’s Be Real » (« Soyons honnêtes »). Cette émission spéciale doit servir de test auprès des téléspectateurs américains. En cas de succès, elle sera déclinée en série, rapporte Le Parisien. «Le projet a mis du temps à voir le jour, mais on est très fiers de cette commande, d'autant que l'émission sera diffusée à un moment clé, deux jours après le premier débat entre les candidats Donald Trump et Joe Biden », indique Arnaud Renard, cofondateur de la société de distribution « Can't stop media » mandatée par Canal+. « On espère que ça marchera aussi bien qu'en France et que ça deviendra un programme récurrent aux Etats-Unis, que l'on pourra également exporter dans plusieurs pays », poursuit-il.

«Cela fait deux ans que nous développons le format avec la société de production américaine Propagate », a précisé toujours pour Le Parisien Gérald-Brice Viret, directeur des antennes et des contenus du groupe Canal+, propriétaire du programme culte lancé en France en 1988. Les négociations ont commencé au MIPCOM (Marché international des contenus audiovisuels), à Cannes il y a deux ans, et cet aboutissement aujourd'hui est une reconnaissance de tout le travail accompli à Canal + par le passé. Les Guignols font partie du patrimoine de notre histoire, et ils existent toujours », se félicite-t-il.

Un programme à voir bientôt sur Canal+

L’adaptation avait été confiée à l’auteur et marionnettiste Robert Smigel, qui a longtemps travaillé pour le Saturday Night Live. L'humoriste est surtout connu aux Etats-Unis pour sa marionnette de chien Triumph (« Triumph the Insult Comic Dog ») qui insulte les célébrités. Interrogé par le site Deadline, Michael Thorn, président de Fox Entertainment, avait en 2019 confirmé l’intérêt de la chaîne pour une adaptation américaine du mythique programme créé par Alain de Greef et Alain Duverne. «Nous voulons continuer de proposer des programmes comiques en direct plus classiques mais en même temps nous cherchons avidement différentes manières de présenter des émissions à sketchs et des programmes classiques alternatifs. L'émission de marionnettes de Robert Smigel est vraiment en haut de notre liste et nous enthousiasme beaucoup», avait-il déclaré.

L’adaptation américaine du programme satirique culte de Canal+ durera 22 minutes, contre une dizaine de minutes du temps de la marionnette de Patrick Poivre d’Arvor et son célèbre «A tchao bonsoir !». Dans le choix des matières utilisées pour ces marionnettes, impossible de ne pas faire le lien avec celles du Muppet show americano-britannique. Les téléspectateurs français pourront également profiter du programme le 26 octobre prochain dans une version sous-titrée. Canal+ la diffusera au cours de sa semaine spéciale élection présidentielle américaine.