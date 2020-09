Loana publie des photos choc de son corps tuméfié et accuse son ex de violences

Alors que ses fans s’inquiétaient de son comportement étrange depuis plusieurs semaines, Loana, ancienne candidate de Loft Story, a publié ce jeudi 17 septembre des photos de parties de son corps remplies d’ecchymoses et affirme avoir été battue par son ancien compagnon Fred Cauvin.

Sur les bras, les jambes mais aussi le visage, les « bleus » ont viré au marron sur les photos publiées par l’ancienne star de télé-réalité, mais ils témoignent d’une violence inouïe. Pour expliquer ses blessures (à voir ci-dessous), Loana accuse son ancien compagnon Fred Cauvin de violences. «Vous voulez vraiment la vérité. Voilà je commence en avoir marre de vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue, que je prends trop de médicaments, que je ne vais pas bien. Eh bien oui, je vais pas bien, je vais montrer pourquoi» a-t-elle écrit, en assurant avoir été victime de «délations fausses» de la part de son ex concernant une consommation de drogue. «Il ne l’a dit à la police que pour qu’ils fassent une perquisition et détourner le fait qu’ils n’ont rien trouvé d’autre que des hématomes sur mes bras que justement Fred m’avait fait la veille. Donc c’est pour ça qu’il avait inventé cette histoire pour justement éloigner les soupçons sur autre chose», a-t-elle confié sur Instagram.

La jeune femme confie que la police lui aurait conseillé de porter plainte pour coups et blessures. « Ils ont été remarquables après avoir compris, dit-elle. Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d’éloignement jusqu’au mois de juin. Pervers narcissique qu’il est forcément, il m’a encore sortie les plus belles phrases qu’on peut entendre, qu’on veut entendre. Il est redevenu mon ami et voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire et justement pour éviter que je fasse la fête dont je rêvais depuis plusieurs mois avec mes amis».

J'étais aphone à force d'avoir hurlé 'arrête de frapper'

A ses followers qui s’inquiétaient de sa santé depuis fin août elle explique : «J’étais aphone à force d’avoir hurlé ’arrête de me frapper’ durant 4 heures. Il m’a frappée et hurlé dessus sans s’arrêter une minute, a-t-elle continué. Un enfer. Je n'avais jamais vécu une telle violence sur autant de temps. J'aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, les coins en priant qu'il s'arrête. Je lui disais même ’oui’ lorsqu'il me disait que j'étais une connasse pour qu'il soit content». Alors qu’elle explique s’être maquillée pour cacher ses blessures elle ajoute : «Je comprends maintenant les femmes battues, pourquoi est-ce qu’elles restent dans le silence : pour éviter la connerie et l’incompréhension des autres».

Connu pour avoir été le compagnon de Loana lors d’une relation tumultueuse qui a pris fin en 2016, Fred Cauvin est à la tête d’une société spécialisée dans les relations publiques.