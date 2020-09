Tout savoir sur Marie-Sophie Lacarrau, la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut au 13h de TF1

Journaliste de 44 ans née à Villefranche-de-Rouergue, dans l’Aveyron, Marie-Sophie Lacarrau remplacera Jean-Pierre Pernaut à la présentation du 13h de TF1 à partir du 4 janvier prochain.

Diplômée d’une licence de lettres moderne à l’Université de Toulouse, mariée et mère de deux enfants, Marie-Sophie Lacarrau s’est immédiatement tourné vers le journalisme avec des premières expériences dans la presse écrite (Midi Libre), et en télévision chez LCI et M6, puis Télé Grand Tourisme, Eurosport, et La Chaîne Météo.

C’est en 2000 qu’elle obtient son premier contrat de travail à la rédaction du Quercy-Rouergue, avant d’intégrer deux ans plus tard la rédaction de France 3 Midi-Pyrénées, où elle finira par animer son premier JT pendant les fêtes de Noël 2005. De 2006 à 2016, elle présentera les éditions du 12-13 et du 19-20 sur cette même chaîne.

A l’été 2010, elle devient le joker de Catherine Matausch sur France 3 pour les éditions du week-end, puis de Carole Gaessler en semaine de septembre 2010 à août 2014, avant de devenir celui d’Elise Lucet au 13h de France 2, de 2014 à 2016.

C’est à partir de septembre 2016 que Marie-Sophie Lacarrau devient titulaire à ce poste, et se retrouve à présenter diverses éditions spéciales de la rédaction, notamment le défilé du 14 juillet, les éditions consacrées à Jacques Chirac, à l’incendie de Notre Dame de Paris, mais aussi les grandes émissions telles que le Sidaction, la cérémonie des Molières, les Victoires de la musique, Ensemble pour les Antilles, Noël avec nos soldats, La dictée pour tous, etc. En 2019, elle avait également hérité de l’animation de la saison 6 du concours de musique classique de France 2, Prodiges.