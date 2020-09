Disney+ : la série «She-Hulk» a trouvé sa comédienne

C’est la comédienne Tatiana Maslany qui incarnera le personnage de Jennifer Walters dans la série «She-Hulk», en développement par la plate-forme de streaming Disney+.

Pilotée par Jessica Gao (Rick & Morty, Silicon Valley), l’histoire sera centrée sur l’avocate Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner qui hérite de ses pouvoirs après avoir reçu une transfusion de son sang. Mais contrairement à lui, lors de sa métamorphose, elle est capable de garder sa personnalité, le contrôle de ses émotions, et d’agir en pleine conscience.

Tatiana Maslany a été révélée pour son travail dans la série Orphan Black dans un rôle qui lui a permis de remporter l’Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2016. Elle est récemment apparue au générique du reboot de Perry Mason sur HBO (visible en France sur OCS).

She-Hulk est une des nombreuses séries Marvel attendue sur Disney+. D’ici la fin de l’année, les abonnés à la plate-forme de streaming pourront découvrir Wandavision et Falcon and the Winter Soldier, avant que Loki ne fasse également son apparition dans le catalogue début 2021. D’autres séries sont en développement, notamment Hawkeye, Ms. Marvel ou encore Moon Knight.