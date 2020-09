HBO commande une série mêlant vampires et hip hop

La chaîne américaine HBO vient de faire l’acquisition d’une série mêlant le milieu du rap à celui des vampires avec une histoire signée par deux anciens scénaristes d’«Empire».

Intitulée Thirst (titre temporaire, La Trace en français, ndlr), pilotée et écrite par Leah Benavides Rodriguez and Carlito Rodriguez, cette fiction suivra l’histoire d’un rappeur talentueux et sûr de lui originaire d’Atlanta qui souhaite percer dans le milieu. Lorsqu’il parvient à se rapprocher d’un des groupes les plus populaires du moment, il s’imagine enfin réaliser son rêve. Ce qu’il ignore, c’est que les membres de ce groupe sont une famille de vampires dont l’origine remonte à plusieurs siècles. La série explorera la course à la réussite, le prix que certains sont prêts à payer pour accéder à la célébrité aux États-Unis, et abordera plusieurs sujets autour de la vie éternelle.

«La musique a toujours eu une place intégrale dans nos vies, et Thirst représente l’opportunité parfaite de mélanger les genres, tout en explorant les frontières de la célébrité, de la culture, et le fait d’être un Américain», explique notamment les showrunners dans un communiqué dévoilé par The Hollywood Reporter. La chaîne américaine HBO n’a dévoilé aucune information concernant le casting, ou la date de diffusion pour le moment.