La Quotidienne : l’émission de France 5 à l’arrêt à cause d’un cas de Covid-19

L’émission «La Quotidienne» diffusée sur France 5 a été suspendue après la détection d’un cas de Covid-19 parmi les invités.

Après La France a un incroyable talent et Le Meilleur pâtissier, qui ont toutes les deux vu leurs tournages repoussés en raison de cas de Covid dans leurs équipes, c’est au tour du talk-show de France 5 de subir une interruption forcée. Il s'agit cependant là de la première émission diffusée en direct à subir ce sort.

Le Parisien explique qu’un invité de Maya Lauqué et Thomas Isle dans le numéro du mardi 15 septembre a ressenti des symptômes après l’émission. Il a donc effectué un test PCR qui s’est révélé positif, faisant des équipes techniques et des animateurs des cas contact contraints à l’isolement. La Quotidienne s’arrête donc pour au moins sept jours. « C'est la règle, on la respecte, a confié Thomas Isle, le co-présentateur, au Parisien. Mais ce n'est vraiment pas de chance. On venait juste de reprendre. Ça nous coupe les jambes, là. »

La reprise du tournage, qui a eu lieu il y a dix jours, avait été entourée des précautions aujourd’hui d’usage telles que le port du masque obligatoire pendant les répétitions, la distanciation obligatoire et l’usage de gel hydroalcoolique. Le plateau a même été spécialement aménagé. «Heureusement, notre invité était à trois mètres de nous, a précisé Thomas Isle. Pour limiter les risques, on a déjà agrandi la table et pris un canapé plus long. Et depuis la rentrée, on ne croise personne dans les loges». Reste à savoir si les tests que les membres de l’équipe doivent désormais subir seront bien négatifs. Le cas échéant, la reprise attendra bien plus que 7 jours…«Rassurez-vous à ce jour toute l’équipe va bien !, a indiqué l'animatrice. On espère que notre invité va vite se remettre. Et en attendant nous patientons prudemment. Prenez soin de vous...», a posté l'animatrice Maya Lauqué sur Twitter.