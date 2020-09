La série animée «Jurassic World : La colo du Crétacé» disponible dès aujourd’hui

C’est aujourd’hui que les abonnés de Netflix vont pouvoir découvrir la série animée «Jurassic World : La colo du Crétacé». Déclinée en 8 épisodes, elle offre la particularité de planter son action durant les événements dépeints dans le film «Jurassic World» de 2015.

L’histoire suit six adolescents venus passer un séjour inoubliable dans un camp d’aventures sur Isla Nubar, l’île où se trouve le gigantesque parc d’attractions peuplé de dinosaures en chair et en os. Mais, à l'instar des protagonistes du film, ils vont être cernés par les géants reptiles quand les systèmes de sécurité vont se mettre à faillir.

Pilotée par Steven Spielberg en personne, et Colin Trevorrow, qui a signé quatre des six volets de la franchise cinématographique, Jurassic World : La colo du Crétacé se révèle être une série animée particulièrement réussie, avec des intrigues passionnantes, un bon mélange d’action et d’humour, une image très soignée, et même de sacrés frissons à mesure que l’aventure avance. On sent que les équipes de production ont souhaité apporter un soin particulier à cette série animée, et à son histoire qui se déroule en parallèle de l'intrigue du film de 2015.

«C'est quelque chose qui branchait tous les auteurs, mais aussi Steven Spielberg et moi. Faire une série avec une bande d'ados perdus sur une île avec des dinosaures, on trouvait ça cool. Des ados à qui on peut s'identifier... Et puis c'était une super occasion de revenir sur les films et de les explorer sous un autre jour, sous une autre perspective. Un peu en mode Retour vers le futur 2 en quelque sorte ! Refaire la même histoire, mais d'un point de vue différent, c'est quelque chose qui m'a tout de suite excité», explique notamment Colin Trevorrow au site Premiere.fr.

Les fans de saga sur grand écran auraient tort de bouder leur plaisir (précision : cette série animée n’est pas conseillée aux tout-petits, encore moins s’ils sont seuls devant l’écran), car ils y retrouveront tous les ingrédients qui ont fait le succès des films. La saison 1 se termine sur une ouverture, et laisse entrevoir la possibilité d’une deuxième. Et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle.