No man’s Land : la série au coeur du conflit syrien à voir en intégralité à partir du vendredi 18 septembre sur arte.tv

Entre drame familial et thriller d’espionnage, No Man’s Land entraîne les téléspectateurs dans la quête, en plein conflit syrien et aux côtés des combattantes kurdes, d’Antoine (Félix Moati), un jeune Français à la recherche de sa soeur présumée morte (Mélanie Thierry).

Félix Moati, Mélanie Thierry et Souheila Yacoub (Les sauvages) font partie du casting international de cette série franco-israëlienne façonnée de main de maître par les créateurs de séries à succès comme Euphoria, Fauda ou False Flag : Maria Feldman, Amit Cohen, Eitan Mansuri, et Ron Leshem. La série questionne notamment la mécanique de l’embrigadement en suivant aussi trois Anglais engagés dans le djihad, et s'affranchit de tout manichéisme. «Qu’est-ce qui fait qu’on prend position dans une guerre qui n’est pas la sienne ? Les personnages de No Man’s Land franchissent une frontière géographique et intérieure pour défendre une cause qu’ils estiment juste. C’est vrai pour les combattantes kurdes des YPJ comme pour les djihadistes», explique Amit Cohen.

Les différents destins des protagonistes se croisent et s'entrecroisent. Félix Moati s'avère particulièrement convaincant dans la peau d’Antoine, ce jeune Parisien qui s’envole du jour au lendemain pour un univers radicalement autre. «Quand j’étais petit, je voulais intégrer la DGSE. Alors, quand on a m’a parlé du projet avec une enquête, des espions, des commandos, ça m’a tout de suite stimulé», raconte-t-il pour Ouest France. «Finalement, le thème le plus décliné de la série, c’est celui de personnes qui veulent se racheter. On confronte l’intime au drame historique, la naissance de Daesh, à travers les yeux d’Antoine qui découvre ça une fois sur place.»

Pour se préparer, l’acteur a rencontré des Français partis combattre aux côtés des Kurdes : « Les profils sont différents, ça m’a frappé. Mais ils sont tous habités par ce mélange entre désir d’aventure et sensation du devoir. J’ai été époustouflé par ce sens de l’engagement dont parle aussi ce drame très intimiste».