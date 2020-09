Raised by The Wolves : une saison 2 déjà commandée

Lancée le 3 septembre dernier sur HBO Max, la série de science-fiction du réalisateur Ridley Scott, «Raised by the Wolves», vient d’obtenir une prolongation pour une saison 2.

Le témoignage d’une véritable confiance de la part de la plate-forme de streaming, puisque Raised by The Wolves n’a toujours terminé sa diffusion, le dernier épisode de la saison 1 étant programmé pour le 1er octobre. Selon HBO Max, l’audience de la série ne cesse de croître auprès des abonnés, et se placerait même en tête des programmes les plus regardés. Un argument forcément déterminant au moment de donner un deuxième chapitre à cette fiction mêlant science-fiction et horreur.

«Quand je pense à Raised by Wolves, je pense à l'art - l'art dans la création d'un scénario captivant, le talent artistique dans la conception d'une production hors du commun, des effets spéciaux et une photographie. L'art dans l'incarnation de personnages mémorables par nos acteurs, et cet art propre au travail légendaire de Ridley Scott. Cette série en tête des charts associe à merveille les caractéristiques de la science-fiction et de l’horreur, tout en offrant aux fans l’une des histoires les plus originales qu’ils aient vues depuis un certain temps. J'ai hâte de voir ce qui nous attend pour la saison 2», explique notamment Sarah Aubrey, responsable du contenu original de HBO Max, dans un communiqué.

Raised by the Wolves est encore inédite en France. On sait seulement qu'elle est attendue sur Warner TV à la fin de l’année, sans plus de précision.