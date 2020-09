Ces films cultes qui débarquent en coffrets collector 4K

De magnifiques écrins. Alors que la fin de l'année approche, plusieurs grands films sont réédités dans des éditions spéciales en Ultra haute définition, qui font vibrer d'envie les collectionneurs.

Drame, action, comédie... Tous les genres sont représentés, avec un souci du détail qui fait plaisir à voir.

LES GOONIES (1985)

Le film idéal à regarder entre grands enfants. Les Goonies débarquent ce mois-ci dans un coffret exceptionnel, et surtout une version 4K de toute beauté. L'objet en lui-même (un coffre au trésor) séduira les aficionados de ce film d'aventures, avec un grand A. Une carte menant au trésor de Willy le Borgne figurera parmi les goodies, ainsi que des badges exclusifs et un patch à broder.

Les Goonies, de Richard Donner, Warner Home Video entertainment, 44,99 €

TOTAL RECALL (1990)

Une Magnifique édition, à l'occasion de la ressortie en salles de «Total Recall», hier, dans une version 4K totalement restaurée. Cette version sera disponible le 16 décembre prochain dans un superbe coffret steelbook. Il bénéficie notamment d'un artwork inédit, qui a fait parler de lui sur Internet quand il a été dévoilé.

☄️ Was a pleasure painting @Schwarzenegger for the #TotalRecall 30th Anniversary release. This movie was my gateway into sci-fi movies, a true classic. Can’t wait to get the 4K steelbook version #Schwarzenegger pic.twitter.com/SFjknhxr2t — Kyle Lambert - Art (@kylelambert) September 3, 2020

Un fantastique dessin signé par l'artiste Kyle Lambert, qui a notamment travaillé, ces dernières années, sur la célèbre série Stranger Things.

Total Recall, de Paul Verhoeven, Studiocanal, disponible le 16 décembre

Les affranchis (1990)

«Les Affranchis», c'est le film de mafia par excellence - avec la trilogie du «Parrain». Robert De Niro, Ray Liotta, Lorraine Bracco, Joe Pesci (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle)… Le casting est impressionnant et cette nouvelle édition steelbook de la collection Warner «Titans of cult» fait plaisir à voir. Le coffret contient le film en édition 4K UHD (2160P), en Blu-ray (1080p). Les fans seront également ravis de la présence d'un pin's exclusif dans la boîte, et - bonus alléchant - de la fameuse recette de la sauce à la viande de la mère de Martin Scorsese.

Les Affranchis, de Martin Scorsese, éd. Warner, 29,99 €

2001, ODYSSée de l'espace (1968)

Impossible de se tromper avec 2001, un film de science fiction entré dans la légende. Aussi fascinant que poétique, le long-métrage de Stanley Kubrick est parfaitement mis en valeur dans ce coffret métal, qui comprend le Blu-ray 4K UHD du film (HDR Dolby Vision et HDR10), le Blu-ray du film (avec notamment une VOST en piste restaurée et remixée, mais accompagnée de la piste originale de 1968). Un Blu-ray de bonus est inclus, ainsi qu'un pin’s exclusif «monolithe/homme-singe» et un écusson brodé.

2001 : L'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, Warner Home Video entertainment, 29,99 €

FULL METAL JACKET (1987)

Deux Kubrick, c'est mieux qu'un seul. Avec 2001, «Full Metal Jacket» est un autre de ses chefs d'œuvre. Sorti en 1987, c'est même un seigneur parmi les films de guerre. Dérangeant, sans compromis, il est ici sublimé dans une édition 4K Ultra HD, accompagné du film en Blu-ray et du film en DVD. On trouve également un livret de 32 pages, l’affiche du film, une pochette de 4 cartes ainsi qu'une lettre signée par le réalisateur mythique.

Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick, Warner Bros Home entertainment, 29,99 €

trilogie RETOUR VERS LE FUTUR (1985 à 1990)

On ne présente plus la trilogie de Robert Zemeckis. En octobre prochain, à l'occasion du 35e anniversaire du premier épisode, un tout nouveau coffret permettra de redécouvrir les aventures de Marty McFly, pour la première fois en 4K UHD. A noter que deux versions du coffret existeront. La première proposera la réplique miniature du hoverboard. La deuxième sera quant à elle composée de trois boîtiers métal qui forment une fresque, une fois réunis.

Coffret Retour vers le futur, de Robert Zemeckis, Universal, disponible en octobre, 70 € environ

COFFRET JOHN CARPENTER

De petits bijoux signés par un des maîtres du cinéma fantastique et de SF. Ce coffret John Carpenter présente les versions restaurées de quatre œuvres qui ont marqué leur époque.

Fog (1980), New York 1997 (1981), Prince des ténèbres (1987) et Invasion Los Angeles (1988) disposent chacun de leur steelbook et le résultat est de toute beauté. Au total 4 Blu-ray 4K composent ce riche coffret où l'on trouve également une version en 8 Blu-ray.

Coffret John Carpenter, Studiocanal, 79,99 €