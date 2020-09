Emmy Awards 2020 : le palmarès

La 72e cérémonie des Emmy Awards, qui récompense le meilleur des séries américaines, se tenait cette nuit.

Pandémie oblige, les stars n'ont pas foulé le tapis rouge mais ont assisté virtuellement à la soirée, orchestrée par Jommy Kimmel. Les séries «Watchmen», «Succession» et «Schitt's Creek» ont dominé les récompenses. Voici le palmarès.

Meilleure série dramatique

«Succession» (HBO)

Meilleure série comique

«Schitt's Creek» (Pop TV/Netflix)

Meilleure mini-série

«Watchmen» (HBO)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeremy Strong, «Succession» (HBO)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Zendaya, «Euphoria» (HBO)

Meilleur acteur dans une série comique

Eugene Levy, «Schitt's Creek» (Pop TV/Netflix)

Meilleure actrice dans une série comique

Catherine O'Hara, «Schitt's Creek» (Pop TV/Netflix)

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série

Mark Ruffalo, «I know This Much Is True» (HBO)

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série

Regina King, «Watchmen» (HBO)