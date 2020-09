Emmy Awards : les 5 grands gagnants de l’édition 2020

Au cours d’une cérémonie un peu particulière en raison de l’épidémie de coronavirus, la 72e édition des Emmy Awards a été marquée par la domination de la chaîne américaine HBO. Et une nuit historique pour la sitcom «Schitt’s creek». Voici la liste des 5 grands gagnants de la soirée.

Succession



Après sa victoire aux Golden Globes en janvier dernier, Succession faisait figure de grand favori pour cette édition des Emmy Awards. La fiction créée par Jesse Armstrong, qui comptait 18 nominations au total, est repartie avec 7 récompenses, dont le prix de la «meilleure série dramatique», le plus prestigieux de la soirée. L’acteur Jeremy Strong s’est imposé dans la catégorie du «meilleur acteur dans une série dramatique» où était également nominé Brian Cox (qui a remporté le prix aux Golden Globes).

Diffusée en France sur OCS, Succession plonge les téléspectateurs au cœur d’une famille richissime, les Roy, à la tête d’un empire médiatique dirigé d’une main de fer par un patriarche charismatique et sans pitié, Logan Roy. Vieillissant, ce dernier songe à céder le contrôle de sa multinationale à un de ses quatre enfants. Une tâche excessivement compliquée au sein d’une famille dysfonctionnelle rongée par les ambitions personnelles.

Watchmen



Pilotée d’une main de maître par Damon Lindelof, Watchmen a remportée 11 statuettes (sur 26 nominations) lors de la cérémonie, soit le plus grand nombre de récompenses de la soirée pour une fiction cette année. Elle repart avec quatre prix majeurs, dont celui de la meilleure série limitée, de la meilleure actrice (Regina King), du meilleur second rôle masculin (Yahya Abdul-Mateen II), et du meilleur scénario pour une série limitée pour l’épisode 6 (This extraordinary being). Watchmen devient la première adaptation d’un comic-book à s’emparer d’un prix majeur aux Emmy Awards.

Inspiré d’un roman graphique d’Alan Moore, Watchmen – diffusé en France sur OCS – plante son décor dans l’État d’Oklahoma, 34 ans après les événements racontés dans l’histoire originale. Les téléspectateurs suivent les aventures d’Angela Abar, une détective qui opère masquée sous l’identité de Sister Night, et se retrouve à combattre une organisation de suprémacistes blancs.

Zendaya



C’est la surprise de la soirée. Révélée dans la sitcom Shake It Up sur Disney Channel, Zendaya a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Euphoria, visible en France sur OCS. A seulement 24 ans, elle devient la plus jeune comédienne à remporter cette récompense. Mieux encore, elle s’est imposée face aux pointures de la profession que sont Jennifer Aniston, Olivia Colman, Jodi Comer (lauréate l’an dernier), Laura Linney et Sandra Oh.

Euphoria suit l’histoire de Rue Bennett, une adolescente de 17 ans qui sort d’un séjour en cure de désintoxication et qui se lie d’amitié avec Jules, une fille trans, et va partager des expériences où se mêlent la drogue, l’alcool et la sexualité. Le tout sur fond de quête identitaire.

Schitt’s creek



La sitcom canadienne a réalisé le grand chelem lors de la cérémonie en remportant la totalité des 7 récompenses destinées aux comédies, dont la plus convoitées d’entre elles, celle de la meilleure série comique. Lancée en janvier 2015 sur la chaîne CBC Television, inédite en France, et avec six saisons au compteur, Schitt’s creek est devenue au passage la comédie la plus récompensée lors d'une même édition de l’histoire des Emmy Awards avec 9 récompenses au total (2 autres prix ont été attribués lors des Creative Arts Emmys).

L’histoire suit les mésaventures des membres d’une riche famille qui, après avoir perdu la quasi-totalité de leur immense fortune, se retrouve contraint de déménager dans une petite ville rurale où ils vont devoir apprendre à composer avec une nouvelle réalité, celle où leurs comptes en banque ne disposent plus de fonds illimités. Et où le travail et l’entraide se révèleront être des valeurs indispensables pour leur survie.

HBO



HBO a entamé la course aux Emmy Awards avec 107 nominations, contre 160 pour Netflix. La chaîne américaine, qui s’est récemment lancée sur le marché du streaming avec sa plate-forme HBO Max, a terminé la soirée en pole position avec un total de 30 récompenses, contre 21 pour Netflix (ils avaient tous deux obtenus 19 prix aux Creative Arts Emmys).

Réputée pour la qualité de ses programmes, et après avoir récolté 34 victoires lors de la précédente édition, HBO confirme qu’elle n’a rien perdu de sa superbe malgré l’arrêt des deux séries phares – et multi-récompensées – qu’étaient Game of Thrones et Veep.

Lors de la cérémonie, Casey Bloys, le président de la programmation de la chaîne, a tenu à saluer Netflix, son principal rival, tout en assurant que l’objectif de la chaîne est, et reste, de développer des fictions de qualités, plutôt que de faire de la quantité. «Netflix, évidemment, est un adversaire formidable. Il faut être conscient de la concurrence, sans toutefois se laisser distraire par elle. A un moment, le volume des productions finira par se concrétiser en victoire en suivant une simple règle mathématique. Mais nous continuerons de nous concentrer sur des programmes qui, selon nous, remporterons l’adhésion des téléspectateurs», a-t-il précisé.