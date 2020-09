Friends : les actrices de la série culte réunies pour les Emmy Awards

Jenifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow ont fait une apparition ensemble lors de la 72e cérémonie des Emmy Awards.

Conviées à participer aux festivités «virtuelles» cette année en raison de la pandémie de Covid-19, les trois actrices de la série culte Friends ont conversé en direct par visioconférence avec le maître de cérémonie Jimmy Kimmel. Ce dernier a été surpris de voir arriver Courteney Cox à l’image, alors qu’il discutait avec Jenifer Aniston. « Courteney est là? », a-t-il demandé. « Bien sûr que je suis là, on habite ensemble », a répondu Courteney Cox. « Euh... nous sommes colocataires depuis 1994, Jimmy », a ajouté Jennifer Aniston, en référence à l’année de création de Friends. Lisa Kudrow a alors fait son apparition. « Lisa aussi ? », s'est exclamé l'animateur. « Où est-ce que je pourrais habiter d'autre? », a rétorqué l'actrice. « Je ne sais pas, avec votre famille peut-être? », s'est amusé Jimmy Kimmel.

Ce petit sketch aura sûrement plu aux fans qui restent dans l’attente de la date de diffusion de l’émission spéciale Friends destinée à HBO Max. Initialement prévu pour le mois de mai dernier à l’occasion du lancement de la plateforme, le programme avait été repoussé à la fin de l'été, puis «à l'automne» en raison de la crise sanitaire.

