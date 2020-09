Koh-Lanta : Claude rejoint le casting de «Danse avec les stars»

Attendue au premier trimestre 2021 sur TF1, la prochaine saison de «Danse avec les stars» pourra compter sur la présence de l’aventurier de Koh-Lanta, Claude Dartois, révèle en exclusivité le site de Télé Loisirs.

Il rejoint un casting déjà composé de Jazz Coreira, star de la téléréalité aperçue dans Qui veut épouser mon fils ? sur TF1 ou encore Les Anges sur NRJ 12. Ainsi que la Miss France 2019, Vaimalama Chaves. Le concours de danse de TF1 est actuellement en pleine campagne de recrutement des candidats, qui viendront fouler le parquet d’une édition dont le tournage a été repoussé au premier trimestre 2021 en raison de la crise sanitaire.

Dans une interview datée de juin dernier, Claude s’était exprimé sur une éventuelle participation à Danse avec les stars, lui qui est très proche de certains danseurs du programme, notamment Katrina Patchett, qui est en couple avec Valentin d’Hoor qui avait participé à ses côtés à l’édition 2010 de Koh-Lanta au Vietnam.

«C'est une aventure compliquée. J'ai mon amie Katrina Patchett qui y participe, je connais Denitsa et Laurent Maistret aussi qui y a participé et qui a gagné. Je l'ai vu s'entraîner pendant plusieurs semaines et c'est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d'entraînements. C'est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ce serait difficile de passer derrière Laurent qui a gagné en plus, donc je ne crois pas», avait-il expliqué.

Il faut donc croire que Claude s'est finalement laissé convaincre de participer à Danse avec les stars. En août dernier, l’aventurier nous avait donné un léger aperçu de son déhanché dans une vidéo tournée en présence de Laurent Maistret et Teheiura. On a hâte de voir ce que cela peut donner avec un peu plus d’entraînement.