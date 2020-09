Schitt’s Creek : de quoi parle la comédie sacrée aux Emmy Awards ?

La comédie Schitt’s Creek a réalisé le grand chelem aux Emmys Awards 2020 en remportant la totalité des sept statuettes de la catégorie comédie. Mais de quoi parle cette série qui, bien qu’elle en soit déjà à sa 6è saison, demeure encore méconnue en France ?

Diffusée sur le réseau CBC au Canada, et la chaîne (encore confidentielle) Pop TV en France, The Schitt’s Creek est passée quasiment inaperçue durant ses quatre premières saisons, avant de devenir un succès en étant diffusée sur Netflix outre-Atlantique.

Créée par Dan et Eugene Levy, tendre et caustique à la fois, elle suit quatre membres d’une famille ultra-riche qui, déchue de toute sa fortune du jour au lendemain à la suite d’une escroquerie, se retrouve contrainte d’investir un motel miteux dans le bled paumé de Schitt’s Creek (littéralement le Ruisseau Merdeux), qu'un jour le père avait acheté pour la blague.

Au travers de dialogues truculents, Schitt’s Creek se joue du choc des cultures entre ces (anciens) riches déconnectés de toute réalité et les habitants de la bourgade. Finie l’opulence, terminée l’oisiveté... « Est-ce que les Kardashian seraient encore les Kardashian sans tout ce fric ? » s’est demandé Dan Levy au moment de la création. La famille de Schitt’s Creek va quant à elle peu à peu apprendre la valeur du travail et le sens de l’entraide...

The first SEVEN #Emmys of the night have gone to "Schitt's Creek"!





The stars of "Schitt's Creek" have won all four major acting categories.





Eugene and Daniel Levy accept the Emmy for "Schitt's Creek" for best comedy series. https://t.co/3nAd4nM2p1 pic.twitter.com/upSLxoE6UB

— Good Morning America (@GMA) September 21, 2020