13H de France 2 : Julian Bugier remplacera Marie-Sophie Lacarrau

Partie sur TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernaut au 13H, Marie-Sophie Lacarrau sera remplacée par Julian Bugier sur France 2.

La chaîne du service public, qui a choisi de retirer la présentatrice de l’antenne dès l’annonce de son départ pour la Une, a choisi le journaliste de 38 ans pour prendre la suite. « Immense fierté de prendre la tête du 13 Heures de France 2 », a fait savoir Julian Bugier ce lundi 21 septembre Twitter. « J’aime cette maison, ses valeurs et ses équipes. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page ».

Immense fierté de prendre la tête du #13h @France2tvj’aime cette maison, ses valeurs et ses équipes nous allons écrire ensemble une nouvelle page...



Merci @DelphineErnotte @laurentguimier @stephanesg pour votre confiance



Et belle aventure à toi @MSLacarrau — Julian Bugier (@JulianBugier) September 21, 2020

Actuel joker d'Anne-Sophie Lapix au journal de 20 heures de France 2, Julian Bugier prendra les rênes du journal télévisé de la mi-journée à partir de janvier, annonce France 2 dans un communiqué. Dans l’attente c’est Nathanaël De Rincquesen, désigné au pied levé pour remplacer Marie-Sophie Lacarrau, qui poursuivra l’intérim.

Passé par BloombergTV, BFMTV et iTélé (aujourd'hui CNEWS), Julian Bugier a par ailleurs rejoint Europe 1 à la rentrée pour animer la tranche 18-20 heures. Karine Baste-Régis, présentateur des JT de « Télématin », deviendra à partir de janvier les remplacements d'Anne-Sophie Lapix au journal de 20 heures de France 2 en semaine. « Ces deux nominations témoignent de notre capacité à promouvoir les talents internes de France Télévisions. Ils porteront, j'en suis certain, notre ambition éditoriale toujours plus haut », a commenté dans un communiqué Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions.

Le 15 septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut avait annoncé qu’il s’apprêtait à quitter le 13 Heures de TF1. Alors qu’il se murmurait que son remplaçant serait recruté en interne, c’est finalement Marie-Sophie Lacarrau qui a été annoncée à sa succession en fin d’année.