Dark Crystal : la série annulée malgré sa récompense aux Emmy Awards

La série fantastique «Dark Crystal : le temps de la résistance» ne reviendra pas pour une saison 2 sur Netflix. La plate-forme de streaming a annoncé sa décision de l’annuler malgré son prix de «meilleur programme pour enfants» aux Emmy Awards.

Préquel du film éponyme de Jim Henson sorti en 1982, et piloté par le réalisateur français Louis Leterrier, la fiction suivait un groupe de jeunes Gelflings menant la rébellion contre ceux qui menancent de les exterminer pour assurer leur propre survie, les terribles et cruels Skekses. Si cette série réalisée avec des marionnettes et des animatroniques, et qui pouvait compter sur un casting de voix de haute volée (Nathalie Emmanuel, Mark Hamill, Natalie Dormer, Andy Samberg, Caitriona Balfe, ou encore Taron Egerton) a été encensée par la presse, elle n’a toutefois pas réussi à trouver son public sur Netflix où la série a été qualifiée d’«onéreuse déception», selon The Hollywood Reporter.

«Nous pouvons confirmer qu’il n’y aura pas de saison supplémentaire de Dark Crystal : le temps de la résistance. Nous savons que les fans sont impatients de découvrir comment ce chapitre de la saga va s’achever, et nous étudions les pistes qui nous permettrons de pouvoir achever cette histoire. L’héritage de notre compagnie consiste à la création d’univers riches et complexes nécessitant des techniques à la pointe de la technologie, mais aussi l’excellence artistique et un sens magistral de la narration», a réagit Lisa Henson, fille de Jim Henson, et patronne de la société de production en charge de développer Dark Crystal, dans un communiqué. Laissant entendre qu’une suite pourrait voir le jour chez un autre diffuseur.