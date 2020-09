Des adultes se déshabillent devant des enfants : l'émission danoise «Ultra Strips Down» fait polémique

Une émission danoise qui convie des enfants à poser des questions intimes à des adultes exposés nus devant eux fait polémique.

Le but du programme, selon ses producteurs, est de contrer les effets néfastes des médias qui bombardent les enfants avec des images de corps parfaits. Il s’agit pour eux d’encourager une attitude positive vis-à-vis de tous les types de physiques afin de mettre à mal le body shaming (un phénomène destructeur qui trouve son terreau dans la honte que peuvent éprouver petits et grands vis-à-vis de leur corps).

Le concept ? Après que le présentateur leur indique que le moment est venu, cinq adultes en peignoir alignés face à un public composé d’enfants âgés de 11 à 13 ans se mettent totalement à nu. Puis les enfants sont invités à leur poser toutes les questions qui leur passent par la tête, « il n’y en a pas de mauvaise » leur rappelle l’animateur. «A quel âge tes poils ont poussé sur le bas de ton corps ? », « Envisages-tu de te faire retirer tes tatouages ?» , « Es-tu satisfait de tes parties intimes ? », font partie des questions relevées par le New York Times, qui a consacré un article à l’émission. Le journal rapporte qu’un des adultes, Martin, a répondu n’avoir jamais eu de pensées négatives quant à son corps, tandis qu’un autre, prénommé aussi Martin, a admis qu’il s’était inquiété quand il était jeune « à propos de la taille », « mais que ses relations avec lui-même avaient changé au fil du temps ».

Produite par la branche danoise de Warner Bros, la saison 1 d’Ultra Strips Down a reçu en 2019 le prix de la meilleure émission pour enfants au Danemark où elle est diffusée sur Ultra, la chaîne à la demande appartenant au groupe DR. Si certains téléspectateurs se réjouissent de voir ce type de programme sur les écrans, d’autres partagent leur malaise sur les réseaux sociaux. Au Danemark, l’ultra-droite accuse le programme « de dépraver les enfants » et la polémique ne cesse d’enfler depuis que des images ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. L’activiste Obianuju Ekeocha s’est notamment exprimée sur le sujet sur Twitter : « L’émission prétend enseigner aux enfants les différents types de corps en les exposant à des adultes nus ! Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il tant de personnes qui cherchent à détruire les enfants ? », s’est-elle indignée.

«Peut-être que certaines personnes se disent ‘Oh mon Dieu, ils mélangent nudité et enfants’ », explique dans les pages du New York Times l’animateur Jannick Schow qui a participé au développement du concept, « mais cela n’a rien à voir avec du sexe, il s’agit de voir le corps comme quelque chose de naturel, comme les enfants le font », a-t-il poursuivi. La sécurité des enfants prime sur tout, a-t-il continué d’expliquer, « les parents doivent donner leur consentement pour que les enfants participent au programme (…), il est souvent demandé aux enfants s’ils se sentent bien. Si jamais l’un d'entre eux ne se sent pas bien, il peut rejoindre son professeur en coulisses, mais sur les 250 enfants venus dans l’émission, cela n’est jamais arrivé ».

