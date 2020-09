Disney+ : La diffusion de la série «Faucon et le Soldat de l’Hiver» repoussée en 2021

La crise sanitaire n’en finit plus de bouleverser l’agenda des sorties des plate-formes de streaming. Initialement prévue pour un lancement à la fin de l’année 2020, «Faucon et le Soldat de l’Hiver» attendra finalement le premier trimestre 2021.

Alors que la série Marvel portée par Anthony Mackie et Sebastian Stan vient à peine de reprendre son tournage dans l’État de Georgie, il semblerait que Disney+ préfère ne rien précipiter, et a donc fait le choix de reculer de quelques mois la mise en ligne de la fiction, selon les révélations faites sur Twitter par un journaliste du site américain comicbook.com.

#WandaVision landing page on Disney+ confirms December 2020. #TheFalconAndTheWinterSolidier now says 2021. https://t.co/PR91HDXuyn pic.twitter.com/FC99zW0uqb

— BD (@BrandonDavisBD) September 21, 2020