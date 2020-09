Stranger Things : David Harbour compare son personnage à Gandalf du «Seigneur des Anneaux» (SPOILERS)

Interrompue par la crise sanitaire, la saison 4 de «Stranger Things» est attendue sur Netflix en 2021. Un nouveau chapitre qui marquera le retour de Hopper, incarné par David Harbour, sur le devant de la scène.

Si la saison 3 s’était conclue par la mort du shérif – qui se sacrifiait pour permettre de sauver ses amis – on sait aujourd’hui, grâce à la bande annonce de la quatrième, qu’il a finalement survécu. Et qu’il est retenu prisonnier dans une prison en Russie. Comment cette «résurrection» est-elle possible ? Dans un entretien exclusif accordé au site américain gamesradar.com, David Harbour n’a pas hésité à comparer le retour de son personnage à celui de Gandalf dans la saga cinématographique de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, révélant au passage que cette idée était présente dans la tête des deux créateurs de la série – Matt et Ross Duffer – depuis le début.

«Ils ont toujours été intéressés par cette idée d’une résurrection à la Gandalf», explique le comédien, visiblement enthousiaste à l’idée de donner une nouvelle personnalité au shérif Hopper. «Gandalf le Gris qui combat le Balrog, et devient ensuite Gandalf le Blanc, voilà l’idée derrière la résurrection du personnage du shérif Hopper. Et mythologiquement, Hopper, dans un sens, doit changer. On ne peut pas faire comme si rien ne c'était passé. Il doit ressusciter d'une manière ou d'une autre. C'était donc une excellente occasion de le faire. Nous verrons donc un gars très différent avancer dans la saison 4; le même gars mais dans une veine différente. C'est une chose très cool de jouer ça», poursuit-il.

Les fans sont prévenus. La saison 4 de Stranger Things devrait apporter des réponses concrètes sur ce qui est arrivé à Hopper, et ce dernier ne sera probablement plus le même homme que nous avons suivi au cours des trois premières saisons. Reste à voir si les frères Duffer parviendront à rendre l’histoire cohérente avec le reste.