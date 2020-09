TPMP, elles refont la télé : qui sont les chroniqueuses d'Hapsatou Sy ?

C8 lancera une version 100% féminine de Touche pas à mon Poste ce 25 septembre à 18h45, présentée par Hapsatou Sy.

Trois ans après son clash avec Eric Zemmour sur le plateau des Terriens du Dimanche et son départ de C8, l’ancienne collaboratrice de Laurence Ferrari dans Le Grand 8 réunira chaque dernier vendredi du mois des chroniqueuses pour faire avec elle un tour d’horizon sur l’actualité.

C8 vous donne rendez-vous vendredi 25 septembre à 18h45 pour #TPMPElles refont la télé, présenté par @HapsatouSy.





— C8 (@C8TV) September 19, 2020

Hapsatou Sy, qui annonce «portrait, débat et divertissement pour rythmer ce rendez-vous», a cette semaine dévoilé sur les réseaux sociaux les noms de celles qui seront auprès d’elle en plateau.

Si les visages de certaines sont déjà bien connus des téléspectateurs du Touche pas à mon Poste de Cyril Hanouna, comme ceux de la directrice de l'agence Shauna Events Magali Berdah, l’animatrice Ludivine Retory et la journaliste Danielle Moreau qui fait ainsi son retour, « TPMP Elles refont l’actu » embarquera aussi de nouvelles têtes avec la directrice d’une agence d'événementiel (et compagne de Tomer Sisley) Sandra Sisley, les journalistes Cyrielle Hariel et Camille Hispard, mais aussi la directrice de l’agence de com’ Bubbling Buld et fondue de culture pop Natacha Campana, ou encore l’animatrice radio Tiffany Bonvoisin.

Je suis très heureuse de vous annoncer que Sandra Sisley fera partie de ma bande de chroniqueuses.



Souriante, pétillante et avec un cœur grand comme le monde, son franc parler et son expérience de vie viendront pimenter notre émission.



— Hapsatou SY (@HapsatouSy) September 17, 2020

Elle est solaire, et communique une énergie hors du commun. Elle est engagée pour notre planète, pour le climat. son parcours de vie est fait de résilience et de force et elle fait partie de ma bande @TPMPElles

Découvrez ma sublime @cyriellehariel autour de la table le 25 sept



— Hapsatou SY (@HapsatouSy) September 17, 2020

Ns n'avons rien à envier aux Kardashians, ns l'avons elle ! Self made woman revenue de loin,et qui vise toujours le sommet, elle est à la tête non pas du monde politique mais du monde de la télé-réalité ! Souvent imitée, jamais égalée ! @magaliberdah rejoint la bande @TPMPElles

heureuse de vs présenter une nouvelle venue ds @TPMPElles



— Hapsatou SY (@HapsatouSy) September 18, 2020

Féministe passionnée, elle ne lâche rien pas même sa bonne humeur. Explosive et persévérante, Cette petite-fille du volcan de la Martinique a apporté avec elle le soleil. Ma divine @LudivineRetory

rejoint @TPMPElles

Rdv le 25 septembre @C8TV



rejoint @TPMPElles



— Hapsatou SY (@HapsatouSy) September 19, 2020

Je voulais de nouveaux visages. Journaliste culture intrépide et entière. elle ne mache jamais ses mots. Les sorties musicales ou dans un octogone de Booba n'ont aucun secret pour elle. Elle s'y rend en écoutant Barbara ! Je vous présente la talentueuse Camille Hispard @tpmpelles