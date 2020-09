The Voice : M.Pokora annonce quitter définitivement le télécrochet de TF1

Membre du jury de «The Voice» et de «The Voice Kids», M.Pokora a révélé sur RTL sa volonté de ne plus participer aux télécrochets de TF1. Une décision motivée par deux raisons majeures.

La première raison invoquée, et pas des moindres, c’est la famille. Papa d’un petit garçon depuis le mois de janvier, M.Pokora souhaite passer le plus de temps possible avec son enfant et sa compagne. Son agenda étant déjà bien chargé, il explique que les mois de décembre et janvier seront consacrés à sa famille. Une période qui correspond malheureusement à la période des tournages de The Voice, aussi bien la version adulte qu’enfant.

«Mon schéma familial est très très problématique pour des tournages ou autres qui reprennent début janvier. Ce sont les seuls moments où on se retrouve en famille pendant un mois et demi ou deux. Décembre et janvier, ça va être les deux mois que je vais réserver chaque année pour être auprès de ma famille», explique-t-il à Éric Dussart.

M.Pokora explique également ne plus avoir la même motivation que les saisons précédentes. Pour lui, sa victoire remportée avec Lisandro en 2017 lui a permis d’atteindre l’objectif qu’il s’était fixé quand il a accepté de participer à l’émission.

«J'ai fait ce que j'avais à faire, dans le sens où j'y suis allé, j'ai fait une saison adulte, deux saisons kids. J'ai gagné une saison adulte et une saison kids. J'ai gagné avec mon talent Lisandro, qui était exactement ce pourquoi j'étais venu. Je voulais gagner avec un artiste qui avait la culture musicale qui est la mienne. Il est extraordinaire vocalement. J'ai vraiment rempli ma mission, je suis venu pour défendre la musique que j'aimais. (...) Je suis très fier d'avoir remporté avec ce type d'artiste là. J'ai un peu bouclé la boucle en gagnant avec lui», poursuit l’artiste.