House of The Dragons : le spin-off de «Game of Thrones» attendu en 2022

C’est une nouvelle de taille. La série «House of The Dragons» devrait arriver sur la chaîne américaine dans le courant de l’année 2022. Avec le lancement du tournage prévu dès les premiers mois de 2021.

Une information dévoilée par le patron de HBO en personne, Casey Bloys, au site américain Deadline. Il précise également que House of The Dragons pourrait faire la course aux statuettes lors des Emmy Awards 2022, ce qui signifie que la série pourrait être diffusée au premier semestre de cette même année (afin de pouvoir être éligible). Casey Bloys confirme enfin que le casting de la série est actuellement en cours.

House of The Dragons est l’adaptation en série du livre de George R.R. Martin Fire & Blood qui raconte la prise de pouvoir de la maison Targaryen après la chute de Valyria, son règne sans partage sur Westeros, l’unification des Sept Royaumes, etc. à travers une histoire qui débutera 300 ans avant les événements de Game of Thrones.