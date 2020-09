Supergirl : la saison 6 sera la dernière

C’est la fin des aventures de «Supergirl» sur le petit écran. La chaîne américain The CW a fait le choix de ne pas renouveler la série centrée sur les aventures de la cousine de Superman au-delà de la saison 6.

Une décision motivée par les baisses d’audience constante enregistrées par la série depuis son lancement en 2015 sur la chaîne nationale américaine CBS (elle avait migré sur The CW en 2016). Mais avant de quitter définitivement le petit écran, Supergirl proposera 20 épisodes dans cette ultime saison 6 dont le tournage devrait débuter à la fin du mois de septembre, avec une diffusion prévue dans le courant de l’année 2021.

Cette annonce n’a pas manqué de faire réagir la comédienne Melissa Benoist, l’interprète de Kara Zor-El, qui a exprimé sa gratitude envers la série via son compte Instagram. «Dire que cela a été un honneur d'incarner ce personnage emblématique serait un euphémisme. Voir l'impact incroyable de la série sur les jeunes filles du monde entier m'a toujours laissé humble et sans voix. Kara a eu cet impact sur moi aussi. Elle m'a fait prendre conscience de la force que je ne savais avoir en moi, pour trouver de l'espoir dans les moments les plus sombres. Elle m'a fait comprendre que nous sommes plus forts quand nous sommes unis. Ce qu'elle représente nous pousse tous à être meilleurs. Elle a changé ma vie et je lui en suis éternellement reconnaissante», écrit-elle.

Elle a également eu un mot concernant la saison 6 qui, promet-elle, devrait apporter une conclusion satisfaisante à l’histoire de Supergirl. «Je suis tellement excitée que nous puissions planifier autant à l'avance la conclusion de ce voyage incroyable, et j'ai hâte que vous voyiez ce que nous avons en magasin. Je promets que nous allons faire une sacrée dernière saison !», explique-t-elle.