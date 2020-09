Two weeks to live : la série avec Maisie Williams (Game of Thrones) le 15 octobre sur Canal+

Canal+ proposera les trois premiers épisodes de Two weeks to live, série avec Maisie Williams (GOT) le 15 octobre prochain.

Une comédie noire taillée pour plaire aux fans de séries comme Killing Eve. Maisie Williams, alias la fameuse Arya Stark dans Game of Thrones, a encore une «liste» et une soif de vengeance que rien ne saurait stopper dans ce show britannique dynamique diffusé depuis le 2 septembre sur Sky One.

L’actrice y incarne une jeune fille badass qui depuis ses 6 ans a été élevée par sa mère en marge de la société à la suite de la mort mystérieuse de son père. Alors qu’elle s’est vue inculquer des années durant toutes les techniques de survie possibles et imaginables, elle décide un jour de se confronter au monde réel en s’enfuyant loin de sa mère surprotectrice. La voilà du haut de ses 21 ans et une certaine naïveté partie à la découverte de la vie normale avec en poche une photo défraîchie de ses parents et une liste de choses à accomplir pour la première fois avant son dessein ultime : éliminer l'homme qui a tué son père. Alors qu'elle se rend pour la première fois dans un pub (un des projets figurant sur sa to-do list), elle fait la rencontre de deux frères qui vont lui faire croire que la fin du monde est pour dans deux semaines, ce qui la poussera à exécuter ses plans encore plus rapidement…

Maisie Williams réussit brillamment son après Game of Thrones avec cette série bourrée d’action et d’humour. Two weeks to live sera diffusée sur Canal+ à partir du 15 octobre, les jeudis à 21h à raison de trois épsiodes par soirée, et disponible sur myCanal.