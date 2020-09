The Boys : un spin-off sur une fac de super-héros en préparation

Les excellentes audiences réalisées par la saison 2 de «The Boys» ont convaincu Amazon Prime Video de donner un spin-off à la série. Avec une histoire centrée sur de jeunes super-héros à l’Université.

Ce projet, qui n’a pas encore de nom officiel, a été présenté comme une série «en partie universitaire, en partie Hunger Games, mais avec tout le cœur, la satire et la brutalité de The Boys», rapporte le site américain Deadline. L’action se déroulera dans la seule université américaine – placée sous le contrôle de Vought International, la société qui les utilise pour servir ses intérêts – dédiée aux jeunes super-héros. Ces derniers seront mis à l’épreuve, tant physiquement que moralement (et sexuellement), pour tenter de décrocher les contrats les plus importants dans les meilleures villes du pays.

L’écriture de ce spin-off a été confié à Craig Rosenberg, un des producteurs de The Boys, et le développement du projet serait déjà bien avancé. Eric Kripke, le créateur de la série originale, sera présent au générique en tant que producteur exécutif avec Seth Rogen, Evan Goldberg, ainsi que les créateurs du comics, Garth Ennis et Darick Robertson.

THAT'S RIGHT, MOTHERFUCKERS.



(Seriously, I'm so grateful to you all for making #TheBoys such a huge success. I'm having the time of my life, so I can't thank you enough. Much, MUCH more to come!)#TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo #SPNFamily https://t.co/mJymsIxbx9

— Eric Kripke (@therealKripke) September 24, 2020