Hommages à Juliette Gréco : les chaînes bouleversent leurs programmes

Juliette Gréco s’est éteinte ce 23 septembre à 93 ans. Alors que ses obsèques auront lieu le 5 octobre, les chaînes de télévision ont décidé de rendre dès ce vendredi hommage à la « dame en noir ».

Muse de Saint-Germain et icône de la chanson française à textes, la chanteuse et comédienne a cotoyé les plus grands - de Jacques Prévert à Serge Gainsbourg, en passant par Raymond Queneau, Léo Ferré ou encore Boris Vian - tout au long de ses 70 ans de carrière.

Ce vendredi 25 septembre, France 3 rediffusera à 21h05 «Juliette Gréco, une femme libre». Un entretien mené par Stéphane Bern en 2015, au cours duquel elle retraçait comme rarement sa vie. Ce portrait sera suivi à 22h40 de «Bonjour Tristesse». Sorti en 1958, le film d’Otto Preminger voit la chanteuse y interpréter son propre rôle.

Du côté de France 2, le magazine musical Basique sera ce vendredi à 20h40 consacré à Juliette Gréco. Plus tard dans la soirée, c’est un des artistes conviés à la première d’On est en direct - présentée par Laurent Ruquier ce samedi à 23h30 – qui lui rendra hommage en chanson.

Ce samedi 26 septembre, Arte proposera quant à elle, à 23h05, de revoir le documentaire «Juliette Gréco, l'insoumise», suivi d'un concert que l'artiste avait donné à l'Olympia en 2004.

La chaîne Melody a prévu une programmation spéciale tout au long du week-end, avec notamment, samedi à 20h40, son passage dans Droit de Réponse de Michel Polac en 1982. A 22h45, Melody diffusera «36 chansons avec Juliette Gréco» (1956) suivi de «Génération Mélody» consacré à la collaboration de la chanteuse avec le rappeur Abd Al Malik. Les téléspectateurs de Melody pourront en outre revoir ce dimanche à 16h40 «Palmarès des chansons de Guy Béart avec Juliette Gréco» (1968) et lundi à 18h30 «Top à Daniel Gélin avec Juliette Gréco» (1973).

A noter par ailleurs que la plateforme de l’INA Madelen a notamment mis à disposition les quatre épisodes de «Belphégor ou le Fantôme du Louvre» et le documentaire «Juliette Gréco, l’insoumise».