The Knick : une saison 3 pourrait voir le jour

Annulée après deux saisons passionnantes, mais passées sous les radars, «The Knick» pourrait revenir avec une saison 3 pilotée par le réalisateur oscarisé du film «Moonlight», Barry Jenkins.

Diffusée entre 2014 et 2015 sur Cinémax aux États-Unis, et sur OCS en France, cette série réalisée par Steven Soderbergh suivait les balbutiements de la chirurgie dans un hôpital de New York au début du XXe siècle, à travers le regard du docteur John Thackery, brillament interprété par Clive Owen. On suivait également l’histoire d’un autre chirurgien, Algernon Edwards, un homme noir dont les compétences se retrouvent confrontés aux préjugés raciaux.

Selon le site américain The Playlist, Steven Soderbergh a confirmé qu’une saison 3 de The Knick pourrait voir le jour sous l’impulsion de Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight récompensé par l’Oscar du meilleur film en 2017, avec une histoire centrée sur le personnage d’Algernon Edwards. André Holland, qui incarnait le chirurgien dans les deux premières saisons, reprendrait le rôle. Les créateurs de la série Jack Amiel et Michael Begler auraient déjà écrit un pilote. Et Steven Soderbergh, lui, resterait impliqué dans le projet, mais seulement en tant que producteur exécutif.

«André Holland et Barry Jenkins ont repris ce projet. Je leur ai dit : 'Écoutez, j'ai eu ma chance avec The Knick. Bonne chance à vous, allez dans la direction que vous voulez'. Et cela semble avancer rapidement. Je viens de lire le pilote de la saison 3, il est formidable !», explique-t-il. Pour le moment, on ne sait pas si Cinemax – qui fait partie du groupe HBO – sera le diffuseur de la série. Aucun accord n’a été officiellement signé à l’heure actuelle.