Koh-Lanta : le grand chamboulement est pour ce soir

Les quatres équipes lancées dans la compétition de l'édition Les 4 Terres de Koh-Lanta, vont fusionner dans l'épisode qui sera diffusé ce vendredi 25 septembre à 21h05 sur TF1.

De quoi plaire aux téléspectateurs qui préféraient l'ancienne formule avec deux équipes, les aventuriers vont ce soir être regroupés sous deux uniques bannières, une rouge et une jaune... «Les quatre tribus (composées d'après les régions d'origine des participants, ndlr) vont être chamboulées et des personnalités affirmées vont émerger. La grande aventure est relancée et tous les aventuriers vont devoir s’adapter et vite. Qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui saura rebondir ?» annonce TF1.

Dans les premières minutes de l'émission dévoilées sur les réseaux sociaux, c'est d'abord au choc du départ de Mathieu que les Bleus doivent se confronter...

#KohLanta



"Nous, on appelle ça un coup de Trafalgar !"



Les bleus sont sous LE CHOC après le départ de Mathieu...



Les premières minutes de l'épisode de ce soir, c'est juste ICI ! pic.twitter.com/kMyRbZKbOb — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) September 25, 2020

De quoi modifier encore un peu plus la physionomie du jeu et des alliances, c'est aussi au cours de ce cinquième épisode de Koh-Lanta Les 4 Terres que les candidats vont disputer leur premier jeu de confort individuel... L'enjeu est de taille puisque le vainqueur de l'épreuve se verra confier un collier d'immunité individuel et deviendra le nouveau capitaine de la tribu jaune. Quant au deuxième, il deviendra le capitaine de la tribu rouge. Ces deux capitaines auront la charge de composer leur équipe. La suprématie des (anciens) Verts avec feu Bertrand-Kamal va-t-elle perdurer ? «Il va y avoir pas mal de surprises», annonce Denis Brogniart.