Pourquoi le coq chante-t-il au petit matin ?

Avec son «cocorico» puissant et strident, le coq réveille souvent les personnes qui habitent à proximité. Et pour cause, ce gallinacé à la vue perçante se met à chanter dès qu’il aperçoit les premiers rayons du soleil.

Un comportement qui a une fonction sociale. D'une part, il s’agit pour lui de marquer son territoire auprès de ses congénères. Ainsi, plus le chant du coq est fort, plus il sera respecté.

Quand plusieurs coqs vivent à proximité, ils se livrent d'ailleurs une bataille orale chaque matin, pour tenter de déterminer une hiérarchie. Et c'est d’ordinaire le «dominant» qui ouvre le bal. D'autre part, ses vocalises lui servent à prouver aux poules de sa basse-cour qu'il est en bonne santé et donc prêt à s’accoupler.

Ce qui explique d'ailleurs pourquoi – contrairement à ce qu’on pense souvent – le coq continue à chanter pendant toute la journée.