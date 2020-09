The Voice : qui sont les 5 coachs de l'édition spéciale anniversaire ?

Pour fêter ses dix ans en 2021, le concours de chant The Voice accueillera cinq coachs.

Après la diffusion de la saison 10 avec Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine, TF1 et ITV Studios proposeront une édition spéciale anniversaire avec des nouveautés de taille. Pour la première fois au monde, le show accueillera cinq coachs au lieu de quatre.

Alors que Mika et Zazie avaient d’ores et déjà été annoncés, Télé7Jours a révélé le nom des trois autres coachs qui les rejoindront sur les fauteuils rouges. Il s’agira de Florent Pagny, Jenifer et Patrick Fiori. Ce dernier, habitué de la version kids du show, participera-là pour la première fois à la version adultes. De son côté, Jenifer signera donc son grand retour chez les adultes puisqu'elle avait quitté son fauteuil dans The Voice lors de la 4e saison.

«J'aime la version adultes car c'est un travail différent avec les talents. Mais j'ai hésité au tout début quand on me l'a proposée, peu après le confinement. Dans ma tête je travaillais déjà sur ma ligne de déco, mes nouvelles chansons... et je ne voulais pas passer outre ma famille, qui est ma priorité. Puis on m'a expliqué que ce serait une saison particulière, plus courte. Et l'idée de retrouver les copains était trop séduisante ! Et puis Patrick, quoi ! Je suis ravie qu'il soit là», a révélé à Télé7Jours la chanteuse, que l’on peut voir actuellement dans la version Kids au côté de Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac.