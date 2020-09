Canneseries : tout savoir sur la saison 3 qui débute le 9 octobre

La troisième saison de Canneseries se tiendra du 9 au 14 octobre. Son format hybride proposera des événements à Cannes mais aussi de nombreux rendez-vous en ligne à vivre sur Canneseries Live, plateforme qui sera elle accessible dès le 7 octobre et jusqu'au 21 octobre.

Initialement prévue du 27 mars au 1er avril, cette saison 3 avait été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Les organisateurs ont ainsi eu le temps de mettre en place les mesures sanitaires destinées à assurer la sécurité des festivaliers. Masques, siège libre entre les spectateurs, mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection de la salle plusieurs fois par jour…. Les spectateurs présents à Cannes pourront assister à des projections et des rencontres. La jauge de l’auditorium Lumière du Palais des Festival sera limitée à 1000 personnes (au lieu des 2308 places que contient la salle). A noter que l'accès aux projections sera possible gratuitement mais uniquement sur réservation (e-billet). Ouverte pour les Cannois dès le 23 septembre, la billetterie sera acessible à tous le 25 septembre sur Canneseries.com.

Deux séries françaises en compétition

Le jury, composé cette année des actrices Laëtitia Eïdo («Fauda»), Caroline Proust («Engrenages») et Roxane Mesquida («Now Apocalypse»), du réalisateur et comédien Jean-Pascal Zadi, de l'acteur Grégory Fitoussi («Engrenages», «La Garçonne ») et du musicien et compositeur américain Randy Kerber («The Eddy»), sera chargé de départager les dix séries en compétition, et ce dans cinq catégories : meilleure série, meilleur scénario, meilleure musique, prix d'interprétation (non-genré comme de tradition à Canneseries) et prix spécial d'interprétation (qui peut être remis à un duo ou un groupe de comédiens).

Les deux séries françaises «Moloch» avec Olivier Gourmet et Marine Vacht, à découvrir sur Arte à partir du 22 octobre, et «Cheyenne et Lola» avec Veerle Baetens («Au nom de la terre») et Charlotte Le Bon, à voir le 24 novembre sur OCS, seront en compétition avec «257 Reasons To Live» (Russie), «Atlantic Crossing» (Norvège), «Losing Alice» (Israël), «Man In Room 301» (Finlande), «Partisan» (Suède), «Top Dog» (Suède), «Red Lights» (Belgique, Pays-Bas) avec Carice Van Houten («Game of Thrones») et «Truth Seekers» (Grande-Bretagne) de Nick Frost et Simon Pegg.

Découvrez les 10 séries internationales sélectionnées en Compétition à #CANNESERIES S.03 !





NOUVEAU : toutes les projections auront lieu à l'Auditorium Lumière de @CannesPalais et en digital sur #CANNESERIESLIVE !



https://t.co/EE3CefYkYm pic.twitter.com/Hu1yCXKfto — CANNESERIES (@CANNESERIES) September 22, 2020

Par ailleurs, un prix spécial du jury récompensera pour la première fois une série française diffusée ces derniers mois. Ont été sélectionnées : Dérapages, La Guerre des Mondes, Le Bazar de la Charité, Les Sauvages, Marianne, Mortel, Mytho, Parlement, Pour Sarah, Romance, The Eddy, Une Belle Histoire, et Validé.

Toujours du côté des remises de prix, un Icon Award sera remis à Judith Light (Madame est servie, Transparent) et un Rising Star Award à Daisy Edgar Jones (War of the Worlds, Normal People).

Des séries hors compétition très attendues

Hors compétition, trois épisodes de La Flamme, parodie du Bachelor, de et avec Jonathan Cohen que les téléspectateurs de Canal+ découvriront le 12 octobre, seront présentés en ouverture du festival, tandis que deux épisodes de la saison 4 de Dix pour Cent, la série sur les agents de stars de France 2, seront à découvrir en clôture.

La Flamme en ouverture, le Prix du Public, un jury 5 étoiles…



Découvrez la programmation de @CANNESERIES 2020 — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) September 23, 2020

Hors compétition toujours, seront présentées en première internationale #Freerayshawn avec Laurence Fishburn, ainsi que deux séries très attendues et à voir bientôt sur Canal+, à savoir la comédie de science-fiction Ovni(s) avec Melvil Poupaud, Michel Vuillermoz, et Géraldine Pailhas, et le thriller Shadowplay avec Taylor Kitsch et Michael C. Hall.

Des événements à ne pas manquer

L’espace Miramar (en libre accès sans réservation, dans la limite des places disponibles) accueillera notamment des animations autour des séries «Alice Nevers», «Derby Girl», «Les Mystères de l’amour», «Parlement», «Un si grand soleil», «Dix pour Cent» et «La Flamme» ou encore des interventions de Cathy Verney («Vernon Subutex», «Hard») qui reviendra sur sa carrière par le prisme des femmes dans l’univers des séries, et de Corentin Sellin qui analysera les liens étroits entre séries et politique américaine.

Judith Light, Darren Star, Eric Rochant, Erin Moriarty, Jared Harris, Kyle Maclachlan ou encore Camille Cottin et Sigourney Weaver (à l’occasion de sa participation à la saison 4 De Dix pour Cent) font partie des rendez-vous de stars très alléchants à suivre sur Canneseries Live.

Pour vivre l’expérience du festival sur la nouvelle plateforme digitale, disponible sur canneseries.com et où « chacun peut devenir festivalier depuis chez lui », il faudra préalablement réserver sa place en se connectant à l’heure de la séance indiquée sur le programme du festival. Attention cependant, le nombre de places est limité comme dans une vraie salle de projection.