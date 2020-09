Biopic de Madonna : une actrice de 13 Reasons Why fait des pieds et des mains pour obtenir le premier rôle

Anne Winters, qui incarne Chloé dans la série 13 Reasons Why, tente de convaincre Madonna qu’elle est la meilleure actrice au monde pour l’incarner dans son biopic.

Fan de Madonna, Anne Winters a décidé de montrer à quel point elle peut lui ressembler en postant depuis samedi 26 septembre des photos et des vidéos sur Instagram (à voir ci-dessous). «Je veux la jouer dans son nouveau biopic. ON me dit que je ressemble à une jeune Madonna depuis toujours, je joue comme elle, je chante comme elle et je lui ressemble», clame-t-elle, sûre d’elle sur le réseau social. Anne Winters espère que cette stratégie de séduction via les réseaux sociaux portera ses fruits.

«Depuis la pandémie de Covid-19, l'industrie du film et les castings sont complètement chamboulés. Alors je tente une nouvelle tactique », explique-t-elle. Son opération marketing est une réussite au regard du concert de louanges que lui postent ses abonnés, tous bluffés par les similitudes. Il faut bien dire que la ressemblance est véritablement frappante. Faut-il qu’elle y voit un espoir d’intégrer le film, Madonna elle-même s’est depuis inscrite à son compte…

Le 15 septembre dernier, l’interprète de La Isla Bonita a annoncé qu’elle allait écrire et réaliser un film sur sa vie en collaboration avec le réalisateur de Juno, Diablo Cody. « Il y a tant d'histoires qui n'ont pas été racontées et qui sont inspirantes. Et qui mieux que moi peut les raconter ? a confié la star dont la réputation de «control freak» ne se dément décidément pas. «C'est important de raconter la montagne russe que fut ma vie avec ma voix et ma vision», a-t-elle ajouté. Alors la jeune Anna Winters, 26 ans, qui cultive comme elle un certain culot, aura-t-elle ses faveurs ? Pour l’instant Madonna ne s’est pas exprimée sur le sujet.